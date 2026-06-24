XYZ donosi ljetni odabir premium mode

Ljubitelji premium mode i pažljivo kuriranih kolekcija imaju novi razlog za shopping. Koncept trgovina XYZ pripremio je akciju Special Prices, u sklopu koje su odabrani artikli iz aktualne kolekcije proljeće/ljeto 2026. dostupni uz popuste do 30 %.

Foto: Promo

Foto: Promo

Prepoznat po jedinstvenom spoju luksuza, suvremenih trendova i vrhunske kvalitete, XYZ već godinama predstavlja nezaobilaznu destinaciju za sve koji modu doživljavaju kao osobni izraz i ulaganje u bezvremenski stil. U ponudi se nalaze pažljivo odabrani komadi renomiranih međunarodnih brendova – od elegantnih odijela i sofisticiranih haljina do premium obuće, torbi i modnih dodataka koji svaku kombinaciju podižu na višu razinu.

Foto: Promo

Foto: Promo

Aktualna kolekcija proljeće/ljeto 2026. inspirirana je opuštenom mediteranskom estetikom i modernom elegancijom, donoseći prozračne siluete, prirodne materijale i neutralne tonove, uz neizostavne modne akcente koji će obilježiti sezonu. Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu izrade i dizajn koji nadilazi prolazne trendove, stvarajući komade kojima se vraćamo iz sezone u sezonu. U bogatom portfelju XYZ-a dostupni su komadi nekih od najpoželjnijih svjetskih modnih kuća, među kojima se ističu Emporio Armani, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Boss, Joop!, Sandro, Saint Barth, Zadig & Voltaire i brojni drugi potvrđujući još jednom status XYZ-a kao jedne od vodećih regionalnih premium modnih destinacija.

Foto: Promo

Foto: Promo

Akcija Special Prices s popustima do 30 % na odabrane artikle odnosi se na kolekciju proljeće/ljeto 2026., a dostupna je u XYZ trgovinama u Zagrebu i Splitu, putem online shopa na www.xyzfashionstore.com te kroz mobilnu aplikaciju XYZ, koja omogućuje jednostavno i personalizirano iskustvo kupnje premium modnih komada.