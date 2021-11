Sinonim za vrhunsku kvalitetu i luksuz kad je riječ o pripremi i posluživanju hrane i pića – brend vivo by Villeroy & Boch – ponovno dolazi u Konzum.

Kupci i ovaj put u okviru programa vjernosti mogu ostvariti nevjerojatne uštede i do 79 posto te tako po izuzetno povoljnim cijenama nabaviti izdržljive noževe vrhunske kvalitete.

Zahvaljujući minimalističkom dizajnu i odličnoj funkcionalnosti, vivo noževi pružaju fantastičan doživljaj pripreme hrane. Modernog oblika i u potpunosti izrađeni od nehrđajućeg čelika, izgledaju odlično u svakoj kuhinji. Jednostavni su za uporabu jer imaju ergonomsku dršku koja osigurava savršenu ravnotežu. Zahvaljujući optimalnom kutu rezanja, s vivo by Villeroy & Boch noževima rezultat će uvijek biti odličan.

Kupci uštede ostvaruju kupnjom u Konzumu u razdoblju od 28. listopada 2021. do 2. veljače 2022., pri čemu za svakih potrošenih 50 kuna dobivaju jednu naljepnicu. Uz sakupljenih 5 ili 15 naljepnica, ovisno koji proizvod žele kupiti, imaju pravo na kupnju jednog proizvoda sa značajnim popustom, najkasnije do 16. veljače ili do isteka zaliha u odabranim malim prodavaonicama te Maxi i Super Konzumima diljem Hrvatske.

Osim noževa, kupcima u Konzumu dostupna je i ponuda kvalitetnih i funkcionalnih dodataka: kuhinjskih škara, oštrača noževa te daske za rezanje od bambusa, koji pripremu hrane čine još boljim iskustvom. U ponudi je praktičan i čvrst blok za noževe izrađen od bambusa, čiji se suvremeni dizajn uklapa u svaku kuhinju.

Sve dodatke moguće je po akcijskim cijenama kupiti za vrijeme trajanja programa vjernosti uz 5 sakupljenih naljepnica.