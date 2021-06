Virgin Galactic: dionice snažno rastu dok tvrtka vodi čovječanstvo tamo gdje još gotovo nitko nije otišao

Iako je putovanje kroz kosmos, kako to kaže jedna popularna naučnofantastična serija, posljednja granica, sada to postaje realnost zahvaljujući tvrtki Virgin Galactic. Tvrtka koju je osnovao milijarder Richard Branson ima za cilj razviti i ponuditi mogućnost svemirskog turizma onima koji su dovoljno hrabri i bogati da mogu to sebi priuštiti. Karta će koštati oko 250,000 dolara za 90-ominutni let čija je brzina tri puta veća od brzine zvuka.

22. svibnja je lansiran raketni zrakoplov Spaceship 2 sa dvoje članova posade, uspješno se krećući orbitom iznad Zemlje i potom slijetivši bez ikakvih problema. Investitori su bili jako uzbuđeni zbog ovih vijesti i mogućnosti tvrtke. Samo tijekom jednog tjedna dionice su porasle za gotovo 50%, dok je prošle godine ostvaren rast od 84%. Tvrtka očekuje da će ostvarivati prihod od 1 milijarde dolara godišnje, a komercijalni letovi planirani su za početak 2022. godine.

Oko 600 ljudi je već rezerviralo kartu sa još tisućama na listi čekanja.

U međuvremenu je izvršni direktor Michael Colglazier najavio da će se nakon uspješnog probnog leta iduća dva probna leta obaviti sa punom posadom, i to ovog ljeta. Osnivač Ser Richard Branson će biti dio posade na jednom od narednih letova i to će sigurno privući još veće interesovanje investitora i zaokupiti maštu javnosti sa sve četiri strane svijeta. Analitičari kažu da nebo nije granica za ovu tvrtku koja tvrdi kako će se potruditi da cijene karata budu dovoljno pristupačne za sve, tako da bi i obični ljudi mogli putovati. Dok se to ne desi, ostaje nam da sačekamo i vidimo hoće li Virgin Galactic odvesti čovječanstvo tamo gdje, osim šačice astronauta, nitko ranije nije bio.

Izvori: Rojters, CNBC

