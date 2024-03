Očekuje vas pregršt veselih pjesmica u izvedbi najpoznatijih dječjih zborova ”Crescendo”, ”Trešnjići”, ”Zagrepčanke i dečki”, “Smiješak”, “Anđeli” i “Bajka”. U predahu od pjevanja zabavit će vas dvije fantastične plesne točke i nastup mađioničara Luke Vidovića. Voditelj ovog dječjeg glazbenog spektakla je Bojan Jambrošić koji će dodatno podignuti atmosferu pjevajući zajedno sa zborovima neke od najpoznatijih pjesmica!

Prije i poslije koncerta vaši klinci i klinceze imat će priliku susresti se s Ententinićima: Enom, Tenom i Tinom i njihovim prijateljem Kockićem! Ova vesela ekipa će se družiti i fotkati sa svima vama kako bi se stvorile što dulje uspomene na ovaj nezaboravni događaj!

Ali ni tu nije kraj iznenađenjima!

Nakon plesanja i pjevanja važno je vratiti energiju uz razne Cedevita GO okuse koji će osigurati osvježenje u pokretu! Za dodatnu zabavu tu je i PUC PUC pucketavi prah, a u posebnim poklon vrećicama, pronaći će se i PLUS PLUS paketići iznenađenja koje je za djecu pripremio organizator događanja, Menart.

Zato dođite na nezaboravno putovanje kroz čarobni svijet pjesme i plesa Ententinića, događaj koji će svakoga ispuniti veseljem i neodoljivom energijom koju će dodatno podignuti Cedevita GO i PUC PUC pucketavi prah!!

Vidimo se Lisinskom u nedjelju u 11 ujutro na naj koncertu u gradu!