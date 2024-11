Otkup zlata i brzi zajmovi nadohvat ruke

Uz sve tekuće troškove koje morate podmiriti iz mjeseca u mjesec, čini se gotovo nemogućim staviti koji euro na stranu. Kada na to dodamo poskupljenje cijena energenata i namirnica pa još i iznenadne troškove poput popravka automobila ili bojlera, dolazimo do zaključka da je uštedjeti zaista teško. Dodatan novac uvijek je dobrodošao, no pitanje je kako do novca brzo i lako? Dobra vijest je da Auro Domus ima rješenje za sve ''financijske slagalice''.

Auro Domus, hrvatska novčarska institucija specijalizirana za financijske usluge i trgovinu zlatom već 14 godina uspješno nudi niz usluga klijentima kojima je potrebna financijska pomoć, uz zagarantirano povjerenje i diskreciju. Zahvaljujući kvaliteti usluga, educiranim i ljubaznim djelatnicima, širokoj mreži poslovnica diljem Hrvatske i stalnim prilagođavanjem gospodarskim trendovima, Auro Domus kontinuirano zadržava svoju poziciju jednog od ključnih dionika domaćeg financijskog sektora.

Bez obzira na to želite li zamijeniti svoje zlato za gotovinu ili ne posjedujete zlato, a potreban van je novac, Auro Domus nudi usluge koje odgovaraju svim situacijama i financijskim potrebama klijenata.

Otkup zlata poštom ili u poslovnici

Ako kod kuće imate zlatni nakit koji nemate priliku nositi, zubno zlato ili neki drugi zlatni predmet koji ste dobili u nasljedstvo, a koji samo skuplja prašinu, uvijek ih možete prodati u najbližoj Auro Domus poslovnici. Tvrtka Auro Domus brzo, profesionalno i diskretno otkupljuje sve vrste lomljenog zlata poput starog nakita i zubnog zlata, ali i zlatne poluge i zlatnike. Educirani i ljubazni djelatnici Auro Domusa izradit će vam besplatnu procjenu i neobvezujuću ponudu za otkup. Nakon određivanja vrijednosti predmeta, isti će vam biti isplaćen na licu mjesta i u gotovini, a cijeli postupak traje svega desetak minuta. Za klijente koji žele prodati zlato iz udobnosti svog doma, Auro Domus nudi uslugu otkupa zlata poštom, i to uz besplatnu isporuku i povrat.

Zalog zlata uz naknadu već od 1 posto

U slučaju da vaš zlatni nakit ili neki drugi zlatni predmet ima sentimentalnu vrijednost i ne želite ga se u potpunosti odreći, Auro Domus nudi uslugu zaloga zlata. Kao i kod otkupa, prvi korak je besplatna procjena zlatnog predmeta od strane djelatnika u Auro Domus poslovnici. Ukoliko vam odgovara ponuđeni iznos, isplatu gotovine dobit ćete na licu mjesta. Uz uplatu kotizacije, rezervirate pravo ponovne kupnje predmeta po njegovoj procijenjenoj vrijednosti. Rok rezervacije je fleksibilan, što znači da možete odabrati razdoblje čuvanja od 1, 3, 8, 15 ili 30 dana, a o isteku roka rezervacije bit ćete obaviješteni porukom elektronske pošte i SMS-om, 72 sata prije isteka.

Brzi gotovinski zajmovi u roku 24 sata

Auro Domus ima rješenje i za one koji kod kuće nemaju raspoloživo zlato za otkup ili zalog. U suradnji s brendom Kredis, Auro Domus nudi uslugu realizacije brzih gotovinskih zajmova do 2.000 eura uz rok otplate na četiri ili sedam mjeseci te mogućnost ranije isplate zajma. Jedini uvjet je da ste punoljetni hrvatski državljanin te da ste u radnom odnosu ili u mirovini. Nakon što se prijavite za zajam i predate potrebnu dokumentaciju u najbližoj poslovnici, djelatnici će vaš zahtjev obraditi u najkraćem mogućem roku te vam na licu mjesta isplatiti dogovoreni iznos.

Investicijsko zlato kao oblik štednje ili zaštite imovine

Ulaganje u fizičko, odnosno investicijsko zlato vremenom vam može osigurati popriličnu ušteđevinu. Ulaganje u zlato je ulaganje u povijesno dokazanu sigurnost, s ciljem očuvanja vrijednosti imovine, ali i jedna od ključnih štednih opcija. Spomenute prednosti investiranja u zlato uviđa sve veći broj građana, a trenutno najavljivani skok cijena zlata izvrsna je prilika za domaće ulagače koji traže način da zaštite svoj kapital od inflacije i valutnih rizika. Auro Domus u ponudi ima širok raspon proizvoda investicijskog zlata – od jednogramskih zlatnih pločica do zlatnih poluga težine 1 kilogram, kao i veliki izbor zlatnika različitih masa i dizajna. Važno je napomenuti da Auro Domus posluje isključivo s renomiranim svjetskim kovnicama, članicama udruge London Bullion Market Association (LBMA), čiji proizvodi udovoljavaju svjetskim standardima Good Delivery. Ukoliko kod kuće imate lom zlato koje želite zamijeniti za investicijsko zlato, Auro Domus nudi i tu mogućnost, a kupljeno zlato možete pohraniti u osiguranim sefovima koji su pod 24-satnim nadzorom.

Za dodatne informacije o uslugama posjetite Aurodomus.hrili nazovite besplatni info-telefon 0800 73 72.