Kad zimski Dubrovnik zablista

I dok je Dubrovnik širom svijeta poznat po svojim ljetnim festivalima, zimski Dubrovnik otkriva drukčiju, ali jednako očaravajuću kulisu. Stradun, okružen kamenim zidinama koje zimi obasjava sunce i svjetlost blagdanskih ukrasa, odiše posebnom toplinom koja izvire iz srca grada i njegovih ljudi. Usred zime, Dubrovnik i dalje ostaje topao – svaki kamen, svaka ulica, svaka blistava lampica priča priču o gostoprimstvu, radosti i miru.

Stradun je oduvijek bio srce Dubrovnika, njegova najljepša pozornica svakog svečanog trenutka. Zamislite sada Stradun u sjaju adventskih lampica, kao svjetlosnu rijeku koja nas vodi prema toplini blagdana. Baš kako je Zucchero opjevao „Under the moonlight“, i u ovoj zimskog čaroliji pridružit će mu se Toni Cetinski, kako bismo zajednički otpratili staru godinu i dočekali novu, ispunjeni pjesmom i radošću.

U ponoć, kada ispratimo posljednje sekunde 2024. godine, Stradun će biti naš zagrljaj, a svaki napjev i svjetlost lampica naš je novi početak. Okruženi zajedništvom, čista srca i uz osmijehe, pozdravit ćemo dolazak 2025. godine.

No, blagdanski Dubrovnik čeka nas i mnogo prije Silvestrova! Već 30. studenog, Dubrovački zimski festival donosi prve tonove blagdana uz Jelenu Rozgu i svečano otvorenje. Glazbeni program protegnut će se kroz prosinac s čak 13 koncerata. Od nastupa Đanija Stipaničeva s klapama Ragusavecchia i More, preko Matije Cveka sve do Torta partyja, tradicionalnog humanitarnog događaja uz energiju Luke Nižetića i večernji rock Psihomodo Popa, adventska će čarolija ispuniti Stradun osmijehom i veseljem.

Parni Valjak povest će nas u ritmu kojeg će svi s veseljem uhvatiti, dok će Baby Lasagna i Grše dodatno podignuti atmosferu. Posebna večer posvećena Milu Hrniću oživjet će pjesme dragog Dubrovčanina, a Sergej Ćetković svojim baladama dodatno će obogatiti zimski ugođaj Dubrovnika. Čaroliju blagdana zaokružit će i Dubrovački simfonijski orkestar, s gostima poput 4 Tenora, Renate Sabljak i Marije Vidović, u večeri koju će Dubrovnik pamtiti kao svoj Božićni koncert.

A čarolija za najmlađe? Šarena zima u Uvali s vlakićem i klizalištem, Stanica Sjeverni pol u Lazaretima te pravi Djed Mraz iz Laponije donose djeci neizrecivo veselje. Radionice, izložbe, koncerti i predstave stvaraju cijeli svijet blagdanskih bajki, a sve nas u novu godinu u Dječjem Dočeku uvode Ante Gelo Bend, Iva Ajduković Marović i Bruna Oberan. Bajkovite večeri u Dubrovniku probudit će dijete u svakom od nas.

Osim glazbe, blagdanska trpeza mami nas Danima bakalara, od 20. do 24. prosinca, kada će brojni dubrovački restorani poslužiti ovo jelo na različite, bogate načine.

Pozivamo vas da nam se pridružite i doživite čaroliju blagdana na najljepšoj pozornici svijeta – dobrodošli na Dubrovački zimski festival!

