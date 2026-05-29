Uplift i RBA poklanjaju 10 radijskih kampanja

U sezoni, ali i tijekom cijele godine, u tome sve veću ulogu imaju jednostavna naplata, prihvat kartica i vidljivost poslovanja. Upravo zato Uplift i RBA pokreću nagradni natječaj u kojem mikro, mali i srednji poduzetnici mogu osvojiti radijsku kampanju vrijednu 2.000 eura.

Ugovorite uslugu RBA i sudjelujte u nagradnom natječaju

Mastercardov projekt Uplift od 2021. godine pruža podršku mikro, malim i srednjim poduzećima kroz edukaciju, networking, korisne sadržaje i prilike za razvoj poslovanja. U toj misiji Uplift bira pouzdane i provjerene partnere koji mogu pružiti konkretnu podršku onima koji čine okosnicu domaće ekonomije, a jedan od njih je RBA.

Znajući su kvalitetna digitalna rješenja i vidljivost važni za rast poslovanja, Uplift i RBA poduzetnicima poklanjaju radijske kampanje. U nagradnom natječaju mogu sudjelovati poduzetnici koji tijekom trajanja kampanje ugovore RaiPOS i/ili RaiAccept, RBA rješenja za prihvat plaćanja, ispune prijavni obrazac i u nekoliko rečenica objasne zašto bi baš njihovu poslovanju pomogla radijska kampanja.

Dijeli se 10 radijskih kampanja, svaka u vrijednosti od 2.000 eura

U nagradnom fondu nalazi se 10 radijskih kampanja, svaka u vrijednosti od 2.000 eura. Nagrade se realiziraju kroz Media Servis, najveću nacionalnu radijsku mrežu u Hrvatskoj, koja doseže više od 1.130.000 slušatelja tjedno. Paket uključuje više od 900 emitiranja radijskog spota kroz mrežu od 48 radijskih postaja diljem Hrvatske. Dobitnici tako dobivaju priliku svoju priču, uslugu ili proizvod predstaviti novim gostima i kupcima, lokalno i nacionalno.

Pravo sudjelovanja imaju mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem u Hrvatskoj koji posluju u djelatnostima koje uključuju rad s gostima i kupcima, imaju poslovni prostor ili lokaciju otvorenu korisnicima te koriste ili žele koristiti kartično plaćanje. Ključno je da za vrijeme trajanja natječaja ugovore RaiPOS i/ili RaiAccept, ispune prijavni obrazac i u nekoliko rečenica odgovore na pitanje:

“Zašto smatrate da bi radio kampanja pomogla baš vašem poslovanju i što biste njome željeli postići?”

Komisija će među prijavama koje zadovoljavaju uvjete odabrati 10 dobitnika na temelju relevantnosti prijave, jasnoće odgovora i usklađenosti s uvjetima natječaja. Natječaj je posebno zanimljiv poduzetnicima iz turizma, ugostiteljstva, maloprodaje i uslužnih djelatnosti, ali i svim drugim malim biznisima kojima digitalna naplata i dodatna vidljivost mogu pomoći u rastu poslovanja.

Pravila nagradnog natječaja možete pročitati na poveznici https://www.rba.hr/hr/landing/uplift-nagradni-natjecaj/pravila.html

Što vam donose RaiPOS i RaiAccept?

RaiPOS je aplikacija koja Android mobitel s NFC funkcionalnošću pretvara u POS uređaj. Omogućuje prihvat beskontaktnih kartičnih plaćanja bez potrebe za klasičnim POS uređajem, a podržava naplatu karticama i mobilnim novčanicima. Namijenjena je poduzetnicima kojima treba brza, jednostavna i sigurna naplata s bilo koje lokacije u Hrvatskoj. Posebno je praktična za one koji rade na terenu, u turizmu, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima ili sezonskom poslovanju.

Za poduzetnike koji posluju online ili svojim kupcima žele omogućiti internetsko plaćanje, tu je RaiAccept, platforma za siguran prihvat online kartičnih plaćanja. RaiAccept omogućuje prihvat Mastercard i Visa kartica te mobilnih plaćanja putem Apple Paya i Google Paya, uz sigurnosne standarde poput 3D Secure zaštite i dodatne autentifikacije korisnika. Platforma podržava i PayByLink opciju za slanje linkova za plaćanje, kao i integracije s popularnim web shop sustavima poput WooCommercea, OpenCarta, Magenta 2 i PrestaShopa. PayByLink omogućuje slanje sigurnog linka za plaćanje kupcima, što znači da online naplatu poduzetnici mogu ponuditi i bez vlastite web stranice ili web shopa.

Više informacija o navedenim uslugama te nagradnom natječaju pronađite na uplift.hr.