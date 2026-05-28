U fokusu izazovi modularne nastave i suradnja s poslodavcima

Događanje je okupilo predstavnice i predstavnike obrazovnog sustava, institucija i gospodarstva s ciljem jačanja dijaloga i unaprjeđenja sustava naukovanja.

Fokus rasprave bio je na aktualnim izazovima i mogućnostima razvoja strukovnog obrazovanja, posebno u kontekstu sve većih potreba tržišta rada za kvalificiranim kadrovima. Sudionici su istaknuli kako je naukovanje jedan od najučinkovitijih modela obrazovanja jer učenicima omogućuje stjecanje konkretnih znanja i vještina u stvarnom radnom okruženju, uz podršku mentora u obrtima.

Poseban naglasak stavljen je na provedbu naukovanja u okviru modularne nastave. Raspravljalo se o organizacijskim izazovima provedbe praktične nastave kod poslodavaca, kao i o potrebi osiguravanja dovoljnog fonda sati praktičnog rada kako bi učenici stekli kvalitetne kompetencije i iskustvo potrebno za uključivanje na tržište rada nakon završetka obrazovanja.

Sudionici su tijekom rasprave istaknuli važnost snažne povezanosti škola, obrtnika i institucija te potrebu za kontinuiranim prilagođavanjem obrazovnih programa stvarnim potrebama gospodarstva. Posebnu vrijednost raspravi dali su poslodavci koji su podijelili iskustva iz svakodnevne prakse i ukazali na važnost aktivnog uključivanja gospodarstva u proces obrazovanja učenika.

Kroz otvoreni dijalog razmijenjena su iskustva o provođenju naukovanja, ulozi mentora u obrtima te mogućnostima dodatnog unaprjeđenja suradnje između obrazovnog sustava i gospodarstva, uz zajednički cilj – osigurati kvalitetnije obrazovanje i bolju zapošljivost mladih.

Sudionike je na početku pozdravio potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore Antun Trojnar, koji je istaknuo rast interesa mladih za strukovna zanimanja.

„U 2025. više od 8.300 učenika i učenica odlučilo je krenuti putem struke. To je šest posto više nego godinu ranije, a očekujemo da će se taj trend nastaviti i da će i ove godine mjesta u strukovnim školama biti popunjena već u prvom upisnom roku jer danas su kvalitetni majstori traženi više nego ikada, a to znači da strukovna zanimanja nude sigurnost, mogućnost zapošljavanja, samostalnost i priliku da jednoga dana imate vlastiti posao“, rekao je Trojnar.

Projekt „Poticanje strukovnog obrazovanja – učenje temeljeno na radu“ provodi se u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027., uz sufinanciranje sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, a partner Hrvatska obrtnička komora.

