TWIST ISO u Muzeju iluzija predstavio kampanju koja mijenja pogled na hidrataciju

U prostoru Muzeja iluzija u Zagrebu, gdje ništa nije onako kako se na prvi pogled čini, predstavljena je nova kampanja brenda Twist ISO pod nazivom „Ne izokreći kako živiš, napravi twist u hidraciji“.

U okruženju koje prirodno pomiče granice percepcije, koncept kampanje dobio je svoju najdoslovniju interpretaciju.

Foto: Bojan Zibar

Na eventu su sudjelovali influenceri Luka Lajić, Renato Erceg, Pino Kovačević, Laura Bakin, Lara Vukušić, Ellen Vanjorek, Dorian Nižić i Josip Bačić, predstavnici generacije kreatora sadržaja koji svojim autentičnim pristupom i bliskim odnosom s publikom oblikuju svakodnevne navike i trendove, koji su kroz vođeni obilazak muzeja imali priliku doživjeti postav iz potpuno nove perspektive – doslovno i figurativno.

Foto: Bojan Zibar

Kroz niz instalacija i foto pointova, gdje se prostor i percepcija “izokreću”, sudionici su istraživali ideju koja stoji iza kampanje: ne mijenjati svoj način života, nego napraviti mali, ali značajan zaokret ondje gdje ima najviše smisla.

„Ovom kampanjom želimo pokazati da ne moraš okrenuti život naglavačke da bi napravio nešto dobro za sebe. Dovoljno je napraviti mali ‘twist’ tamo gdje ima smisla, a hidracija je jedno od tih mjesta.

Muzej iluzija bio je idealan prostor da tu ideju prenesemo na iskustven način“, izjavila je Iva Deak, brend managerica za Twist ISO.

Foto: Bojan Zibar

Kroz opuštenu i interaktivnu atmosferu, event je dodatno naglasio ključnu poruku kampanje – da promjene ne moraju biti radikalne da bi bile učinkovite.

Foto: Bojan Zibar

Ponekad je dovoljan samo mali pomak perspektive, a sada je idealan trenutak za napraviti vlastiti twist u hidraciji.

Nova Twist ISO kampanja bit će podržana kroz niz komunikacijskih kanala, a fokus ostaje na jednostavnoj, ali snažnoj ideji: ne izokretati kako živiš, već napraviti twist u hidraciji.

Foto: Bojan Zibar

Twist ISO dolazi u dva okusa, limun i nar, kao jednostavan način da se unese mali, ali značajan twist u svakodnevnu hidraciju.