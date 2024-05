RUN CROATIA I MEALPASS / Trčite s nama utrku Brač run i ostvarite popust u 180 restorana diljem Hrvatske

Šesto izdanje međunarodne cross utrke 'Brač Run' od Selca do Sumartina održat će se 29. lipnja na otoku Braču. Ova prelijepa utrka trkačima pruža užitak na svakom kilometru - od trčanja kroz stoljetne maslinike do panoramskih puteva s pogledima na more, dalmatinske otoke i na prekrasno Bikovo.