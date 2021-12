Tražite li poklon za svog tinejdžera? Oduševite ga nečim trendi!

Tinejdžerskim svijetom vladaju brendovi

Mladi se, među ostalim, vole pojaviti u modernoj odjeći. Želite li im ugoditi, najbolje je posegnuti za modnim brendovima. Brendirana odjeća košta nešto više, ali bi je radije nosili. Roditelji će cijeniti visoku kvalitetu i dugovječnost svakog komada.

Trenirke ili traperice?

Modnim svijetom dominiraju stilski komadi puni ideja. Jeste li primijetili kakve hlače danas nose tinejdžeri? U shabby looku najviše ih privlače klasici u obliku traperica. Ako tome dodate zanimljivu tkaninu koja se trga, idealan komad je tu.

Osim traperica, trenirke su postupno postale jedna od omiljenih odjevnih predmeta. U nježnoj baby plavoj boji, sivoj, crnoj, losos ili tamno ružičastoj, djevojke posežu za njima ne samo tijekom izležavanja, već i tijekom sporta. Za dječake možete odabrati tipično muževne nijanse plave, sive i crne. Izvrsno će im stajati i tamno tirkizno.

Oversize moda

Mislite li da bi vaše dijete željelo nositi trenirku barem dva broja veću? Nije da u njoj želi sakriti nedostatke svog karaktera. To je zbog modernog oversize izgleda. Osim toga, takva je odjeća vrlo udobna. U ovom stilu važno je odabrati komade slobodnog kroja. Oversize sweatshirts, veste ili košulje dobro se slažu s skinny trapericama ili tajicama. Ističu se čak i u kombinaciji s uskim topom.

Sportska odjeća za dječake i djevojčice

Jeste li znali da ugodan osjećaj koji osoba ima u svojoj odjeći utječe na cjelokupno raspoloženje, pa čak i na izvedbu? Ako vaš tinejdžer uživa u sportu, možete se pobrinuti da izgleda elegantno na terenu ili u teretani. Odaberite trenirke za dječake, prikladne su i kratke trenirke. Ovi komadi uključuju sportsku majicu, a nosi se i trenirka za zagrijavanje svih mišića nakon treninga.

Djevojke će cijeniti sportske tajice koje savršeno odvode znoj, ne ometaju kretanje, a uz to dopuštaju isticanju svoje figure. No, sportske tajice nikako nisu samo funkcionalan komad. Čak je i u ovom slučaju dizajn iznimno važan. Tajice mogu izdržati poplavu boja i uzoraka. Da biste napravili pravi izbor, možete se posavjetovati sa svojom kćeri ili pažljivo pogledati stvari koje ona voli nositi. Također će ovisiti o detaljima kroja. Voli li vaša kćerka s niskim strukom ili je vama draže s tajicama visokog struka?

Košulje u svakom pogledu

Posljednjih godina u modu se vraćaju košulje. Stoga ne čudi što su im podlegle i mlađe godine. Vezane za traperice ili samo otkopčane, one su među najtraženijim komadima. Majica pristaje gotovo svemu. Dječaci ga rado nose na majicu umjesto na džemper, djevojčice ga mogu vezati u struku. Košulja briljira i u kombinaciji s jaknom u zimskom ili proljetnom ruhu.

Dakle, jeste li odabrali neki od naših savjeta? Vjerujte da ćete odabirom trendi poklona ispod drvca sigurno pogoditi u centar.