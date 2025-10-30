Tommy predstavio novo pakiranje popularnih linija svježeg mesa

Dvije marke, jedan zajednički cilj – donijeti vrhunsku kvalitetu svježeg mesa na vaše stolove. Tommy, trgovački lanac s najboljom mesnicom u Hrvatskoj prema odabiru potrošača, predstavio je novi dizajn svojih popularnih linija svježeg mesa Bokun Gušta i Majstori o' gradela. Premium i visokokvalitetni komadi mesa sada su dostupni u modernom, preglednom i atraktivnom dizajnu koji ističe ono najvažnije: svježinu, kvalitetu i lokalni karakter.

Iza novog dizajna krije se ista predanost kvaliteti i svježini koja je ove brendove učinila prepoznatljivima i omiljenima u hrvatskim kućanstvima. Tommy jamči meso provjerene kvalitete i izvrsnog okusa, što ga čini prvim izborom za sve koji cijene dobru hranu, tradiciju i uživanje u pravom guštu.

Foto: Promo

BOKUN GUŠTA - KVALITETA KOJU VOLIM

Tommy bez kompromisa odabire samo najbolje meso za svoje kupce. Bokun Gušta, robna marka Tommy, donosi širok asortiman svježeg mesa vrhunske kvalitete – od pouzdanih proizvoda za svakodnevnu pripremu do premium komada za posebne gurmanske trenutke. U ponudi Bokun Gušta linije svježeg mesa očekuje vas vrhunski izbor – od miješanog mesa i gulaš kocaka do sočne junetine, savršeno mekanog svinjskog filea i autentičnih tripica - nezaobilazne sastojke domaće kuhinje koji čine temelj bezbroj tradicionalnih i modernih jela. Za prave zaljubljenike u vrhunsku kuhinju tu je premium linija Bokun Gušta: sočni juneći biftek, nježni frikando, odležani New York strip steak s bogatim okusom, aromatični ramstek i vrhunski odležani rib eye steak. Pripremljeni prema najvišim standardima ovi komadi premium mesa donose restoranski doživljaj u vaš dom. Uz svaki zalogaj osjetit ćete pažnju koja je uložena u odabir, pripremu i pakiranje mesa koje zadovoljava i najzahtjevnije kulinarske znalce.

Bez obzira na izbor, meso iz linije Bokun Gušta odlikuje se vrhunskom svježinom, punim okusom i kvalitetom na koju se kupci mogu osloniti.

MAJSTORI O' GRADELA – SAVRŠENE GRADELE BAŠ SVAKI PUT

Foto: Promo

Za ljubitelje roštilja, Majstori o' gradela ostaju prvi i najbolji izbor. Ćevapi, pljeskavice, ražnjići, sočni odresci i aromatične kobasice – sve što je potrebno za odličan roštilj – sada je još lakše prepoznati zahvaljujući novom dizajnu ambalaže.

Ova linija mesa i mesnih proizvoda neizostavan je izbor za one trenutke kada se obitelj i prijatelji okupljaju oko roštilja, kada miris s gradela obećava pravo druženje i zajedničke trenutke. Dovoljno je samo odabrati svoje omiljene komade mesa i uživati u savršenim gradelama baš svaki put.

Kvaliteta i svježina mesa temelj su i ove linije, jamčeći uspjeh svake gradele. Majstori o' gradela predstavljaju spoj tradicije i pouzdanosti, svaki put savršen okus, svaki put zadovoljni gosti.

MODERNIJI DIZAJN, ISTA TRADICIJA

Ambalaža se promijenila – ali gušt je ostao isti. Tommy je svojim linijama svježeg mesa Bokun Gušta i Majstori o’ gradela podario novo ruho koje donosi dašak modernosti, a čuva ono najvažnije – tradiciju i kvalitetu koje kupci prepoznaju i cijene. Novi dizajn donosi svježinu i preglednost, olakšava prepoznavanje proizvoda na polici i jasno govori ono što se najviše cijeni: kvaliteta, svježina i povjerenje. Jer iako je izgled nov, kvaliteta je ostala ista.

Povjerenje koje kupci imaju u ponudu mesa u Tommy trgovačkim lancima nije slučajno. Istraživanja su samo potvrdila ono što se već dugo zna – Tommy mesnica je najbolja u Hrvatskoj, mjesto gdje povjerenje i kvaliteta idu ruku pod ruku. Ponuda svježeg mesa i mesnih proizvoda prepoznata je kao najkvalitetnija u Hrvatskoj, zahvaljujući pažljivom odabiru partnera i dosljednoj brizi za svaki detalj. Jer kad je u pitanju meso, kupci znaju da u Tommyju biraju provjereno i najbolje.

DVIJE STRANE ISTOG GUŠTA

Bokun Gušta i Majstori o’ gradela dvije su marke koje pokrivaju sve prilike – od svakodnevnih obroka do druženja oko roštilja. Bilo da kuhate za obitelj ili prijatelje, uvijek možete računati na provjerenu kvalitetu i svježinu. U novom pakiranju, ali s istom

kvalitetom, Tommy linije svježeg mesa spajaju tradiciju kojoj se vjeruje. Jer kad je meso iz Tommy mesnice, zna se – to je bokun pravog gušta.