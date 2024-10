Tomislav Miletić preuzeo ulogu generalnog direktora tvrtke Autocommerce

Tomislav Miletić uz funkciju generalnog direktora društava P Automobil Import, zastupnika marke Peugeot, i C Automobil Import, zastupnika marke Citroën i DS Automobiles, preuzima istu ulogu i u tvrtki Autocommerce Hrvatska dugogodišnjem zastupniku za marke Fiat, Jeep i Alfa Romeo. Tomislav Miletić, 53 godine, započeo je karijeru 1998. godine u tvrtki Citroen Hrvatska otkud s pozicije direktora marketinga 2004. godine prelazi u Pariz na mjesto voditelja razvoja tržišta sjeverne Afrike. 2008. godine vraća se u Hrvatsku gdje u novoosnovanoj kompaniji, PSA Financial postaje članom uprave zadužen za prodaju i marketing. Od 2010. pridružuje se timu tvrtke Peugeot Hrvatska gdje najprije obavlja poslove komercijalnog, a potom izvršnog direktora, funkcije na kojoj se zadržava i nakon preuzimanja tvrtke od strane Emil Frey grupe, sve do 1. srpnja 2017. kada preuzima vodeću ulogu u društvima P Automobil Import i C Automobil Import.

