Uzbudljiva potraga za tajanstvenim novim What the Fanta okusom, ali i skrivenog mjesta ekskluzivnog What the Fanta partyja se nastavlja!

Pred vama je novi krug What the Fanta izazova u kojem kroz rješavanje kviza sudjelujete u lovu na tragove i stižete korak bliže otkrivanju mističnog okusa i tajne lokacije na kojem se održava What the Fanta Party s Goca R.I.P-om, regionalnom trap legendom.

Na What the Fanta partyju 20. kolovoza padaju sve maske, jer će domaćin Goca R.I.P. konačno otkriti tajni What The Fanta okus, a na partyju vas čeka odlična atmosfera, fantastična zabava i mnogo dobre glazbe za koju je zadužen DJ Indy. Prvih dvadeset sretnika koji pogode točnu lokaciju partyja dobit će pozivnicu za tulumarenje s Goca R.I.P-om!

I zato, dragi naši What the Fanta detektivi, pripremite svoje okusne pupoljke, pijte novu What The Fantu, rješavajte kvizove i otkrijte tragove koji će vas dovesti to točnog rješenja i donijeti vam pozivnicu za party!

1. Kako otkriti tajnu lokaciju? Hintovi će se pojavljivati u člancima i na društvenim mrežama Net.hr – zato pratite #WhatTheFantaParty

2. Što kad otkrijete lokaciju? Podijelite u komentarima na jednoj od naših platformi (Net.hr, RTL.hr, Žena.hr i Danas.hr) i dodajte #WTFantaparty

3. 20 najbržih će Goca R.I.P odabrati da partijaju s njim!

Stay tuned!

*Sadržaj nastao u suradnji s RTL kreativnim native kolektivom i Fantom