Termalne vode, domaći okusi i priroda

Sve su češće dio pametne brige o sebi. Jer tijelu ponekad treba oporavak, koži svježina, umu mir, a čovjeku osjećaj da konačno nešto radi za vlastitu dobrobit. Prirodajte tome stručne medicinski timove, jedinstveni pristup brige o svakom pacijentu, Bjelovarsko-bilogorska županija postaje sve ozbiljnija adresa za zdravstveni, wellness i beauty turizam.

Niz zdravstveno estetskih tretmana koje nudi ova zelena županija

Estetski tretmani nakon kojih izgledate kao lice s naslovnice? Oporavak zglobova, sportskih ozljeda, liječenje lokomotornog sustava, reumatoidnih stanja, popravci zuba, liječenje iscrpljenosti, operacije vena, bruha i karpalnog kanala, beauty tretmani, vrhunske masaže, bazeni i termalna voda? Popis medicinskih, rehabilitacijskih i wellness usluga koje danas nudi ovaj kraj sve je duži. A uskoro će biti zaokružen i velikim projektom Wellovar, novim zdravstveno-wellness kompleksom koji se privodi kraju.

Nova era zdravstvene, beauty i wellness ponude u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Daruvar i Bjelovarsko-bilogorska županija sve se snažnije pozicioniraju kao adresa za one koji traže kvalitetan medicinsko-estetski tretman, rehabilitaciju, termalni odmor ili wellness vikend. Blizu Zagreba, u puno mirnijem okruženju i uz pristupačnije cijene, ova županija ulazi u razvojnu eru vrhunske zdravstvene i wellness ponude te nudi ono što je pacijentima često najvažnije: stručnost, diskreciju, individualan pristup i vrijeme posvećeno svakom čovjeku.

Estetska medicina u Daruvaru: poznata imena i još poznatija reputacija kvalitete

Jedna od najpoznatijih adresa je Poliklinika Maletić, osnovana 1997. godine. Danas djeluje u novom prostoru u središtu Daruvara, na više od 700 četvornih metara, s moderno opremljenim ambulantama, dvije operacijske sale, sobama i apartmanima za pacijente. Polikliniku vodi obitelj liječnika Maletić, a njihov rad obuhvaća estetsku kirurgiju, laserske zahvate, centar za kosu i niz drugih medicinskih postupaka.

Posebno su prepoznati po liječenju ćelavosti i transplantaciji kose, ali i po laserskim zahvatima zbog kojih su postali edukacijski centar za liječnike iz drugih zemalja. U ponudi su i zahvati koji nisu isključivo estetski, poput laserske operacije vena, hemoroida i pilonidalnog sinusa, operacije karpalnog kanala, bruha i drugih kirurških zahvata.

Daruvar je i dom Poliklinike Arcadia, smještene u neposrednoj blizini središta grada i Rimske park-šume. Jedna je od prvih ordinacija za estetsku kirurgiju u Hrvatskoj, s više od 15 godina rada i timom koji pruža usluge iz područja opće, plastične i estetske kirurgije. U Poliklinici Arcadia obavljaju se zahvati poput povećanja dojki, rinoplastike, lipofilinga, blefaroplastike, faceliftinga, otoplastike, kemijskih pilinga i estetskog oblikovanja usana. Ponudu su proširili i na ginekološke preglede, dijagnostiku te sistematske preglede, a dodatna prednost je mogućnost oporavka u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, uz preporuku šetnje kroz zelenu Rimsku park-šumu.

Rehabilitacija i uspješan povratak pokretu

Osim estetske medicine, Daruvar nudi ozbiljnu rehabilitacijsku i terapijsku skrb. Ordinacija dr. Egić polazi od cjelovitog pristupa tijelu, s naglaskom na to da bol nije dovoljno samo ukloniti, nego treba razumjeti njezin uzrok i vratiti tijelo u ravnotežu. U radu se koriste manualna medicina, refleksna lokomocija, razvojna kineziologija, DNS, senzomotorička stimulacija, metode fizikalne medicine, akupunktura i druge terapijske metode.

Tu je i Poliklinika Epona, usmjerena na fizikalnu terapiju, predoperativnu i postoperativnu rehabilitaciju te razvojne poremećaje kod djece. Posebno se bave problemima kralježnice, traumama, degenerativnim promjenama te bolestima i ozljedama zglobova, tetiva, mišića i lokomotornog sustava.

Daruvarske toplice: wellness i toplice kao prirodni nastavak liječenja

Daruvarske toplice prirodno zaokružuju priču o zdravlju, ljepoti i oporavku. Ljekovita termalna voda i mineralno blato ovdje se koriste stoljećima, još od rimskog doba, kada su na ovom području postojale Aquae Balissae. Danas su Daruvarske toplice suvremena specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, s programima za lokomotorni sustav, oporavak nakon sportskih ozljeda, wellness-spa sadržajima i sportskom rekreacijom.

Osim što je riječ o poznatoj destinaciji za termalnu terapiju, ovo je i prostor smješten usred bajkovitog perivoja, gdje se možete opustiti uz brojne šetnice Julijevog parka ili prošetati do gradske špice, udaljene svega nekoliko minuta hoda od Toplica.

Radost života – prirodna podrška liječenju neplodnosti

Daruvarske toplice od davnina su poznate kao mjesto prirodne pomoći pri liječenju neplodnosti, zahvaljujući spoju termomineralne vode, ljekovitog mineralnog blata i stručnog medicinskog pristupa. Program Radost života temelji se na korištenju prirodnih ljekovitih čimbenika, prije svega termalne vode i fanga, uz fizikalne postupke koji se provode pod nadzorom liječnika specijalista.

Prirodna podrška tijelu na putu prema novom životu

Balneoterapija djeluje kroz toplinski učinak kupelji i fango obloga, ali i kroz mineralni sastav vode i blata. Takva terapija može potaknuti bolju prokrvljenost, smanjiti upalne procese i povoljno djelovati na funkcije organizma, zbog čega se prirodni ljekoviti čimbenici pažljivo doziraju i stručno provode.

Program uključuje liječnički pregled na početku i na kraju liječenja, po potrebi ginekološki pregled tijekom boravka, terapijske procedure prema preporuci specijalista, korištenje bazena s ljekovitom termalnom vodom, puni pansion i smještaj u dvokrevetnoj sobi. Minimalno trajanje programa je 10 dana, dok se za puni učinak preporučuje boravak od 21 dan.

Wellovar: novi termalni adut Bjelovara

Zdravstveno-wellness ponuda Bjelovarsko-bilogorske županije uskoro će dobiti još jedan veliki projekt: Wellovar, budući termalni kompleks u naselju Veliko Korenovo. Riječ je o najvećem infrastrukturnom projektu u povijesti Bjelovara, a planirani završetak očekuje se krajem ljeta.

Wellovar će imati šest otvorenih i zatvorenih bazena, među kojima se posebno ističe zatvoreni olimpijski bazen. Omogućit će pripreme vrhunskih sportaša, treninge i međunarodna natjecanja, uz tribine za oko 600 gledatelja. Wellovar je zamišljen kao kompleks za cijelu obitelj, s vodenim atrakcijama, sadržajima za djecu, wellness zonom, rekreacijskim programima i gastronomskom ponudom koja će se oslanjati na lokalne proizvođače i okuse bjelovarskog kraja.

Održivi turizam uz vrhunsku selfcare njegu

Za sve koji traže stručnu uslugu, bolji omjer kvalitete i cijene te mirniji ambijent od velikih medicinskih i wellness centara, Daruvar i čitava Bjelovarsko-bilogorska županija nude ozbiljnu alternativu. Estetska kirurgija, transplantacija kose, rehabilitacija, toplice, masaže, bazeni, wellness, budući termalni kompleks i priroda ovdje su povezani u cjelinu koja je lako dostupna automobilom i prilagođena pacijentu.

Ono što Bjelovarsko-bilogorsku županiju čini posebno zanimljivom jest činjenica da se zdravstveni, wellness i beauty turizam ovdje prirodno nadovezuje na održiv način života. Termalne vode, geotermalni izvori, šume, parkovi i brežuljci ključan su dio identiteta ovog kraja. Lokalna vina, craft piva, domaća hrana, proizvodi OPG-ova i tradicionalni okusi kreiraju predivne uspomene za izletnike, obitelji s djecom, parove, a destinacija je prilagođena doslovno svim generacijama. Ovdje imajte na umu da tu valja putovati sporije, jesti lokalno, birati autentično i ostati barem dan duže, baš zato što priroda, zdravlje i užitak nisu odvojeni, nego povezani u neodoljiv mozaik koji nudi uvijek neizostavan doživljaj više.

