Tehnologija koja se pametno prilagođava vama

Galaxy S25 FE i Buds3 FE nude upravo to, pametne značajke koje se prilagođavaju vašem ritmu, naprednu sigurnost i jednostavnu povezanost, kako biste svaki trenutak mogli doživjeti u miru i bez stresa.

Pametne značajke koje rade za vas

Sustav uči vaše navike i optimizira rad aplikacija, potrošnju baterije i performanse u stvarnom vremenu – a benefit je nevjerojatan. One UI prilagodbe mijenjaju način korištenja: od intuitivnih gesta, preko rada jednom rukom, do naprednih postavki koje nisu odmah vidljive, ali u praksi čine svakodnevicu jednostavnijom i ugodnijom.

Sigurnost na još višoj razini

Blagdani su i vrijeme kada dijelimo trenutke, ali privatnost ostaje važna. Samsung Knox i dodatne sigurnosne opcije omogućuju vam preciznu kontrolu dozvola aplikacijama, skrivaju osjetljive podatke i štite mape. Secure Folder postaje vaš osobni, šifrirani trezor – od avionskih karata i podataka o kreditnim karticama do 13700 fotografija vašeg ljubimca. Samo vi možete pristupiti ovom prostoru, otiskom prsta ili lozinkom.

Ova zaštita poslovne razine čini S25 FE idealnim i za BYOD (bring your own device) scenarije, gdje privatne i poslovne aplikacije ostaju odvojene i sigurne, a sve uz jednostavno i pouzdano iskustvo.

Napredne mogućnosti kamere

Galaxy S25 FE omogućuje da svaki trenutak zablista. Pro Video Mode daje potpunu kontrolu nad fokusom i ekspozicijom, Single Take snima više fotografija i video isječaka jednim dodirom, a Galaxy AI odabire najbolje trenutke. Super Steady Mode održava snimku stabilnom, a Expert RAW i 8K snimke omogućuju uređivanje i vrhunsku kvalitetu. Čak i kada se u kadar slučajno uvuče prolaznik, Generative Edit brzo stvara savršen kadar; od spontanih selfija do filmskih snimaka blagdanskog veselja.

Galaxy ekosustav

Najbolji dio dolazi kada S25 FE i Buds3 FE rade zajedno. Sinkronizacija, dijeljenje postavki i pametna automatizacija omogućuju automatsko prebacivanje zvuka tijekom poziva, inteligentne obavijesti i bolje upravljanje multitaskingom. Sve radi u pozadini, ali značajno podiže iskustvo korištenja. Vaš Galaxy postaje osobni centar podataka i digitalni saveznik – pametan, siguran i uvijek spreman.

Dugoročna pouzdanost

Uz do sedam godina ažuriranja operativnog sustava, pouzdane performanse i dugotrajnu bateriju, Galaxy S25 FE osigurava da tehnologija ostane vaš partner, ne samo tijekom blagdana, već i u svim danima koji dolaze. Uz Try Galaxy aplikaciju možete isprobati sve značajke Galaxy uređaja na svom postojećem telefonu, bez obzira na proizvođača. Pretvorite zajedničke trenutke u nezaboravne uspomene i otkrijte više sjajnih blagdanskih ideja putem poveznice.