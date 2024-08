Sunset in a glass event i popularni The Shapeshifters pripremili spektakl

Upravo ove najpoznatije, s najdivnijim pogledom, i ovoga puta odvile su se pod već dobro znanom organizacijom Sunset in a glass eventa. Naime, britanska house zvijezda The Shapesifters zaraznom je energijom već tradicionalno dobar event Sunset in a glass, pretvorio u pravi spektakl. Odlična sinergija popularnog eventa na lokaciji s najdivnijim pogledom na jadransku obalu i neodoljiv zalazak sunca te modernog sounda, bili su idealna uvertira za nadolazeće vruće ljetne večeri, a zadarsku je publika bila i više nego oduševljena.

Ovi popularni Britanci zanimanje šire javnosti privukli su velikim hitom “Lola’s Theme” iz 2004. i time promijenili glazbenu scenu. Danas, Simon Marlin svojim inovativnim pristupom u stvaranju i kreiranju glazbe, već desetljećima nameće nove standarde na klupskoj sceni. Upravo svojim dolaskom na Sunset in a glass event uz magičan zalazak sunca, publici je pripremio očaravajuće iskustvo kombinirajući prepoznatljiv sound s laganim narančastim osvježenjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baš poput aperitiva, Sunset in a glass zabave postale su ultimatum i sinonim odličnog provoda i stvaranja nezaboravnih uspomena. Sudeći po energiji i plesu koji su dominirali cijelu večer, već sada se željno iščekuje novi datum popularnog eventa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa