LIDL OJAČAVA SVOJU PREDANOST OSVIJEŠTENOJ PREHRANI ZAJEDNO S WWF-OM

Lidl ojačava svoju predanost osviještenoj prehrani daljnjim usklađivanjem svog asortimana sa smjernicama Planetarne zdrave prehrane (PHD) do 2050. godine. Lidl će do 2030. povećati udio prodanih biljnih prehrambenih proizvoda, poput biljnih izvora proteina, proizvoda od cjelovitih žitarica, voća i povrća, za 20 posto u usporedbi s 2023. godinom. Lidl je prvi maloprodajni trgovački lanac koji će transparentno izvještavati o svom asortimanu u svakoj od 31 zemlje u kojima Lidl posluje. Za to se služi metodologijom WWF-a. Lidl time svojim kupcima omogućuje ekološki osvješteniji i zdraviji izbor.

Kako bismo odgovorili na globalne izazove, kao što su klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti i bolesti povezane s prehranom, moramo transformirati naš prehrambeni sustav. Kao maloprodajni trgovac prehrambenim proizvodima, Lidl je svjestan svoje odgovornosti i doprinosi globalnoj promjeni prehrane zadajući si još ambicioznije ciljeve u cijelom lancu stvaranja vrijednosti. Kupci i dalje mogu slobodno birati, ali imaju priliku lakše donositi održivije odluke temeljem sve veće ponude biljnih proteina, proizvoda od cjelovitih žitarica te voća i povrća. Kako bi to postigao, Lidl je uz pomoć WWF-ove stručnosti još ambicioznije oblikovao svoju strategiju osviještene prehrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osviještena prehrana kao pokretač zdravlja i zaštite okoliša

Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska, navodi: „Kako bi se rastuća svjetska populacija zdravije hranila, potrebna je globalna promjena prehrane. U Lidlu smo godinama posvećeni tome cilju, a njemu doprinosimo na temelju znanstvenih spoznaja Planetarne zdrave prehrane. S WWF-om, kao iskusnim partnerom na našoj strani, želimo ostvariti još veći učinak i svojim kupcima nuditi sve veći izbor zdravih, održivijih alternativa po uobičajeno povoljnoj Lidlovoj cijeni.“

Mariella Meyer iz WWF-a dodaje: „Pozdravljamo Lidlovu usklađenost s ciljevima Planetarne zdrave prehrane i primjenu metodologije WWF-a Planet-Based Diets Retailer Methodology. To je odlučujući korak prema transformaciji prehrambenog sustava, jednog od glavnih pokretača gubitka bioraznolikosti. Fokusirajući se na proizvode biljnog podrijetla, Lidl u prvi plan stavlja zdravlje ljudi i Zemlje. Nadam se da će to nadahnuti i druge maloprodajne lance da slijede ovaj primjer i više se usmjere na ponudu biljnih umjesto životinjskih proizvoda.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ambiciozni ciljevi za proteine i proizvode od cjelovitih žitarica

Međunarodni cilj povećanja udjela prodanih biljnih prehrambenih proizvoda za 20% do 2030. u usporedbi s 2023. dio je Lidlove sveobuhvatne strategije održivosti i strategije osviještene prehrane. To će postići ciljanim mjerama u kategorijama proteina, cjelovitih žitarica te voća i povrća. Od 2025. godine Lidl će svake godine transparentno izvještavati o napretku i podatke učiniti javno dostupnima. Ovaj maloprodajni trgovac prehrambenim proizvodima time slijedi metodologiju WWF-a za poticanje osviještene i zdrave prehrane.

Izvori proteina: Od 2022. godine Lidl utvrđuje tzv. protein-split koji određuje udio prodaje proteina biljnog podrijetla u odnosu na proteine životinjskog podrijetla u asortimanu. Lidl Hrvatska zadao si je cilj do 2030. godine povećati udio biljnih izvora proteina u odnosu na životinjske izvore proteina na 20 posto. To između ostalog obuhvaća mahunarke, orašaste plodove i sjemenke te veganske alternative za mesne i mliječne proizvode. Od 2024. Lidl Hrvatska će svake godine objaviti omjer proteina i time napredak u razvoju asortimana učiniti transparentnim. Osim toga, Lidl se i dalje angažira za poboljšanje standarda dobrobiti životinja kod mesnih proizvoda u ponudi.

Cjelovite žitarice: Dijetalna vlakna neophodna su za dug i zdrav život. Do 2030. Lidl Hrvatska povećat će udio cjelovitih žitarica u asortimanu žitarica na 15 posto u usporedbi s 2023. Uz to, Lidl će do 2030. u svim relevantnim kategorijama proizvoda ponuditi barem jednu alternativu od cjelovitih žitarica.

Voće i povrće: Lidl neprestano radi na tome da kupcima svakodnevno nudi velik izbor svježeg voća i povrća. Prema rezultatima istraživanja koje je proveo GFK u 2024. godini u Hrvatskoj, Lidl je osvojio 1. mjesto za voće i povrće u kategoriji Svježina, Kvaliteta te Omjer cijene i kvalitete.

Ostale informacije o angažmanu Lidla za osviještenu prehranu mogu se pronaći na web-stranici: https://tvrtka.lidl.hr/odrzivost-u-lidlu/dobro-za-ljude/osvijestena-prehrana

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa