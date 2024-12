Što misle nastavnici o budućnosti obrazovanja?

Prvi put sam osjetila da tehnologija ne uzima nešto od mene, nego mi daje. AI mi nije zamijenio posao, nego mi je olakšao kreiranje nastave“, rekla je Ana, profesorica iz Pule, nakon što je sudjelovala u „AI se educiraj“, ciklusu edukacija o osnovama umjetne inteligencije organiziranu od strane Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI). Ova rečenica možda najbolje opisuje i rezultate istraživanja koje je CroAI proveo u rujnu ove godine, s ciljem saznanja kako nastavnici percipiraju umjetnu inteligenciju i gdje ona može pomoći.

CroAI je, uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i njezine Tematske sustavne podrške „Umjetna inteligencija i društveni razvoj“, provela istraživanje na više od 800 sudionika, uključujući 361 nastavnika. Cilj? Pronaći odgovore na pitanje kako umjetna inteligencija može unaprijediti obrazovanje i pomoći učiteljima poput Ane. „Istraživanje nam je omogućilo bolje razumijevanje trenutnih percepcija nastavnika, ali i izazova vezanih uz primjenu umjetne inteligencije“, kaže Lorena Barić, izvršna direktorica CroAI-a.

Nastavnici prepoznaju potencijal umjetne inteligencije

Nastavnici širom Hrvatske prepoznali su UI kao alat s nevjerojatnim potencijalom, ali su i otvoreno govorili o svojim strahovima i nedoumicama. Većina ispitanika koristi UI za svakodnevne zadatke – prevođenje tekstova, organizaciju gradiva pa čak i za generiranje ideja.

Rezultati istraživanja pokazali su da 68% nastavnika vjeruje kako UI može personalizirati nastavu, dok ih 55% već koristi UI alate za administrativne zadatke. Međutim, mnogi su istaknuli preopterećenost poslom i bojazan da će UI biti samo još jedna tehnologija koja dolazi bez jasnog plana.

„Iako su sudionici prepoznali koristi UI-a, postoji veliki prostor za poboljšanje temeljnog razumijevanja njegove primjene,“ kaže Mitja Ružojčić, jedan od istraživača. To nije iznenađenje – mnogi nastavnici nisu znali da UI aplikacije mogu koristiti za prilagodbu gradiva učenicima u realnom vremenu. A upravo to je srž CroAI programa „AI se educiraj“, koji je nastao kao rezultat istraživanja te do sada dotaknuo više od 2.300 obrazovnih djelatnika.

Zašto je važno krenuti sada?

„UI neće zamijeniti nastavnika, ali može mu postati jako dobar saveznik,“ kaže Antun Palanović, član Katedre za psihologiju rada na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prema istraživanju, UI može pomoći nastavnicima da se oslobode monotonih zadataka poput smišljanja zadataka ili pisanja izvještaja. Jedan profesor ispričao je kako je koristio ChatGPT da predloži kreativne ideje za nastavu povijesti – učenici su bili oduševljeni, a on je osjetio olakšanje jer je imao više vremena za interakciju s razredom.

No, istraživanje je pokazalo i prepreke. Nastavnici ukazuju na nedostatak tehničke infrastrukture u školama, kao i na potrebu za dodatnom edukacijom. Zvonimir Galić, profesor i istraživač s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, to sažima ovako: „Za uspješnu implementaciju UI-a u obrazovni sustav presudna je odgovornost svih ključnih dionika, od nastavnika i regulatora do poslovne zajednice.“ Naglasio je da zakonska regulacija i edukacija trebaju ići ruku pod ruku kako bi se povećalo povjerenje u tehnologiju.

Pogled u budućnost

„Vjerujem da će najveći učinak umjetne inteligencije bit na obrazovanju i zdravstvu,“ zaključuje Lorena Barić. „Rezultati istraživanja pokazali su da nastavnici žele koristiti UI, ali trebaju podršku i jasne smjernice. Naš cilj je osigurati da tehnologija postane saveznik nastavnika, a ne prepreka, kako bismo zajednički stvarali bolje obrazovanje i društvo.“

CroAI već planira nastavak edukacija i suradnju s obrazovnim institucijama kako bi još više nastavnika imalo priliku koristiti UI na način koji će im olakšati rad i podići kvalitetu obrazovanja.

Kao što nam je rekla profesorica Ana: „UI nije rješenje za sve, ali je alat koji mijenja pravila igre. Kad naučimo kako ga koristiti, granice postaju mogućnosti.“

