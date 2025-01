50 000 eura za 50 udruga

Božićna akcija kojom je Kaufland uz zajednički trud kupaca i dobrovoljnih vatrogasaca podržao ukupno 50 humanitarnih udruga diljem Hrvatske privedena je kraju. Kaufland će još jednom plemenitom inicijativom donirati 50 000 eura i time podržati one kojima je to najpotrebnije.

Podsjetimo, 50 dobrovoljnih vatrogasnih društava predložilo je 100 humanitarnih udruga, a kupci su putem Kaufland Card aplikacije svakog tjedna od početka studenog do Božića birali one kojima žele pružiti podršku. U cijeloj Hrvatskoj iskorišteno je više od 90 000 kupona te će zahvaljujući velikom angažmanu kupaca svaka od 50 udruga s najvećim brojem dodijeljenih kupona dobiti donaciju od 1000 eura. Preostalih 50 udruga ima mogućnost obaviti kupnju u Kaufland trgovinama u vrijednosti od 100 eura.

„U ovogodišnju božićnu akciju željeli smo uključiti naše kupce i DVD-ove s kojima ove godine intenzivno surađujemo i time potaknuti duh zajedništva. Drago nam je podržati organizacije koje su prepoznate u svojoj zajednici i čine stvarnu promjenu“, istaknula je Irena Tolić Jularić, voditeljica društveno odgovornog poslovanja u Kauflandu.

Više o božićnoj akciji kao i rezultatima glasanja možete pronaći na Opet u akciji, ovaj puta dobrotvornoj | Kaufland.

