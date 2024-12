Zaklada Miodraga Kostića otvorila najveći centar za istraživanje i popularizaciju znanosti u regiji

„Miodrag Kostić osnovao je zakladu sa željom da ostavi trajnu vrijednost srpskoj znanosti i društvu. Iako je ovo kruna njegova filantropskog djelovanja, za nas je otvaranje Palače znanosti mnogo više od uspostave zaklade koja nosi njegovo ime. To je ulaganje u budućnost, tehnološki napredak i inovacije, kao i u naše talente koji će biti pokretačka snaga razvoja Srbije. Osim istraživanja koja će se provoditi u 20 znanstvenih centara, važan cilj Palače znanosti je i popularizacija znanosti. Posebna pažnja posvećena je sadržajima za osnovnoškolce i srednjoškolce, ali ovo je centar znanstvene inspiracije za sve generacije – od djece i mladih do akademske i znanstveno-istraživačke zajednice“, izjavio je Aleksandar Kostić, član Upravnog odbora Zaklade Miodraga Kostića.

„Kroz ovaj projekt bilo je potrebno i „fizički“ oživjeti viziju Miodraga Kostića. Ovo monumentalno zdanje bogate arhitektonske baštine i kulturno-povijesne vrijednosti trebalo je spojiti sa suvremenim tehnologijama i modernim sadržajima te omogućiti sve uvjete za provođenje istraživanja u znanstvenim centrima. Ovom prostoru udahnuli smo potpuno novi život upravo na stotu obljetnicu zgrade. Vrata Palače znanosti od danas su otvorena za cjelokupnu javnost, i vjerujemo da će sve generacije uživati u našim izložbenim postavkama, planetariju, ali i brojnim drugim sadržajima koje je pripremila Zaklada Miodraga Kostića“, rekla je Aleksandra Stojanović, direktorica projekta i članica Upravnog odbora zaklade.

Posjetitelje Palače znanosti očekuje stalni izložbeni postav s više od 30 interaktivnih i edukativnih eksponata, kroz koje su na popularan način prikazane znanstvene pojave i otkrića o čovjeku, Zemlji, tehnologiji i svemiru. Među eksponatima se posebno ističe najveći interaktivni globus u Europi, promjera tri metra, koji će emitirati više od 500 različitih projekcija koristeći NASA-inu bazu podataka. Prva gostujuća izložba obrađuje temu morskih pasa, a stigla je iz Prirodoslovnog muzeja iz New Yorka.

U Palači znanosti nalazi se i planetarij s 36 sjedećih mjesta i najsuvremenijim audio-vizualnim sustavom, koji posjetiteljima pruža vizualni spektakl od 360 stupnjeva, uz projekcije o tajnama svemira koje se izmjenjuju svaki sat. U prostoru Show Laba predstavljaju se projekti institucija s kojima surađuje Zaklada Miodraga Kostića, a poseban doživljaj pružaju VR kapsule koje omogućuju virtualni obilazak drugih lokacija kroz interaktivne 3D 360 video ture.

Također, među sadržajima su i Dječji znanstveni kutak, restoran, knjižara te znanstveni kafić u kojem vam kavu može poslužiti robot. Palača znanosti raspolaže i prostorom za organizaciju događaja pa će Zaklada Miodraga Kostića redovito organizirati panele, radionice i predavanja na razne teme.

Osim ovih sadržaja i aktivnosti namijenjenih najširoj javnosti s ciljem popularizacije i približavanja znanosti građanima, a posebno djeci i mladima, drugi segment Palače znanosti čini 20 znanstvenih centara, od kojih je 19 uspostavljeno u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, dok je dvadeseti centar za digitalizaciju Radio-televizije Srbije. U tim centrima provode se istraživanja u različitim znanstvenim područjima – od robotike, umjetne inteligencije i holografije, preko elektroenergetike, biomedicine i telekomunikacija, do interneta stvari, industrijske automatizacije i 3D zvuka.

Radno vrijeme Palače znanosti je od utorka do petka od 10 do 18 sati te subotom i nedjeljom od 11 do 19 sati. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni, kao i online putem službene stranice. Otvaranjem Palače znanosti Beograd je dobio novo, važno mjesto u svojoj muzejskoj i turističkoj ponudi te se pozicionirao visoko na karti znanstvenih centara ove vrste u Europi.

