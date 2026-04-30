Srednjoškolci diljem Hrvatske uz AI rješavaju stvarne probleme

Tvrtka Samsung Electronics, u sklopu edukativnog projekta 'Škola budućnosti', pokrenula je Samsung izazov. Riječ je o jedinstvenom hands-on edukativnom natjecanju namijenjenom srednjoškolcima diljem Hrvatske, u kojem mladi imaju priliku iz prve ruke koristiti napredne pametne telefone i alate umjetne inteligencije kako bi rješavali stvarne probleme iz svoje okoline. Učenici će uz pomoć inovativnih Galaxy AI značajki razvijati digitalne portfolije i istraživati održivi razvoj.

U projektu sudjeluje 10 odabranih srednjih škola s ukupno 150 do 200 učenika koji će raditi u timovima. Kroz istraživanje, kreativni rad i izradu digitalnih portfolija, srednjoškolci će razvijati ideje usmjerene na pozitivne promjene u lokalnoj zajednici. Tematski okvir izazova obuhvaća ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG) i Gen Future teme, poput kritičkog razmišljanja, mentalnog zdravlja te financijske pismenosti. Tako tehnologija izravno postaje alat za učenje, kreativno izražavanje i razvoj vještina budućnosti, a ne samo svakodnevna navika.

„Osnaživanje generacije Alpha kroz inovativnu edukaciju ključno je za izgradnju bolje i održivije budućnosti“, poručuju iz tvrtke Samsung.

Učenici će raditi na Samsung pametnim telefonima koristeći rotacijski model, a rezultate svojih višemjesečnih istraživanja prikazivat će kroz fotografije, videozapise, digitalne postere i web stranice. Tijekom izazova, naglasak je stavljen na aktivno i smisleno korištenje naprednih funkcionalnosti u edukativnom kontekstu, a s posebnim fokusom na učenje kroz:

Istraživanje i generiranje ideja: Korištenje alata Circle to Search with Google za brzo i kontekstualno učenje te asistenta za pronalaženje rješenja Google Gemini;

Sažimanje istraživanja i lakše pronalaženje ključnih informacija: Uz Browsing Assist učenici će u moći kroz nekoliko trenutaka dobiti sažetke dugih i opsežnih stručnih članaka, istraživanja, izvješća i sličnih dokumenata;

Strukturiranje i analizu sadržaja: Primjena Note Assist značajke za organizaciju projektnih bilješki i Transcript Assist značajke za obradu intervjua s građanima;

Kreativnu vizualizaciju: Upotreba napredne kamere te alata kao što su Generative Edit i Photo Assist za vizualno oblikovanje željenih promjena u zajednici;

Profesionalnu komunikacija: Korištenje Chat Assist značajke za prilagodbu tona pisanja prilikom slanja službenih upita lokalnim institucijama, udrugama ili stručnjacima.

„Kroz Samsung izazov želimo pokazati kako pametni uređaji, uz pravilno usmjeravanje i napredne mogućnosti umjetne inteligencije, mogu postati snažni alati za istraživanje i smisleno digitalno stvaralaštvo u rukama mladih“, dodali su iz tvrtke Samsung.

Svi projekti vrednovat će se prema smislenoj upotrebi AI alata, razini kreativnosti, razumijevanju odabrane teme i ukupnoj edukativnoj vrijednosti. Evaluaciju projekata provodi stručni tim organizatora, a najbolji timovi dobit će priliku predstaviti svoje projekte na Innovation Day konferenciji koja će se održati 16. svibnja 2026. godine, gdje će pobjednicima biti uručene i vrijedne nagrade.