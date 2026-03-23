Spremite se za nezaboravnu večer glazbe i energije!
Crvena jabuka, bend koji četiri desetljeća utječe na pop-rock scenu regije, dolazi u Boogaloo! Ovaj kultni sastav, poznat po svojim emotivnim baladama i zaraznim hitovima, priprema spektakularan koncert u subotu, 28. ožujka u klubu Boogaloo.
Kroz svoju bogatu diskografiju, Crvena jabuka, izdala je više od dvadeset albuma i kompilacija. Prvi album Crvena jabuka izdali su 1986. Niz se nastavlja s albumom Za sve ove godine (1987), Sanjati (1988), Tamo gdje ljubav počinje (1989), Nekako s proljeća (1991) itd..,pa sve do danas. Posljednji album Mirišu jabuke izašao je 2024.godine te najavio slavljeničku turneju povodom četrdeset godina benda. Koncertno slavlje bend će nastaviti najavljenim koncertima i u 2026-oj godini po Europi i svijetu.