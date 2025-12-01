Sportklub i N1 dostupni putem A1 TV-a

Sportklub donosi raznovrstan sportski program iz cijelog svijeta. Na njihovim su kanalima dostupni nogometni spektakli iz njemačke Bundeslige, UEFA Lige nacija i kvalifikacija za Europsko prvenstvo, uz nacionalna prvenstva Portugala, Nizozemske, Turske i brojnih drugih zemalja. Teniski entuzijasti pratit će ATP i WTA turnire, Davis Cup i legendarni Wimbledon, dok košarkaški zaljubljenici od ove sezone na Sportklubu mogu uživati u NBA-u, uz već prisutne prijenose Eurolige i EuroCupa. Program dodatno obogaćuju MotoGP te atraktivni sadržaji iz svijeta odbojke, rukometa, golfa i borilačkih sportova.

Uz sportske prijenose, korisnicima je dostupan i regionalni informativni kanal N1, čime A1 dodatno proširuje izbor kvalitetnog TV sadržaja za sve generacije.

„Uz Sportklub i N1, A1 sada nudi još bogatiji izbor sportskih i informativnih programa. Želimo da naši korisnici uz svoje „male ekrane“ uživaju u svakom trenutku, bilo da prate svoje omiljene klubove, najveće teniske duele ili dnevne vijesti iz regije“, istaknula je Ivana Marković, glavna direktorica za segment privatnih korisnika A1 Hrvatska.

Korisnici A1 TV-a nove kanale mogu pratiti na svim uređajima – TV-u, računalu, tabletu ili mobitelu, putem A1 Xplore TV aplikacije koja omogućuje gledanje uživo, unatrag i na zahtjev, bilo gdje i bilo kada.