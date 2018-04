9. Čigra Limač Kup i 6. Čigra Open – sinonimi za sportsku sreću najmlađih

Tradicionalni Čigra Limač Kup i Čigra Open održavaju se ove godine u subotu 10. ožujka u Domu sportova. Događaj je to na kojem će mali heroji pokazati svoja znanja i vještine u taekwondou. U sklopu turnira nastupit će djeca i odrasli s intelektualnim i fizičkih poteškoćama koji treniraju u sklopu projekata Čigrin let i Na krilima Čigre. Ulaz je besplatan za sve.

Taekwondo klub Čigra, zajedno s partnerima , profilirao kao sportski klub koji provodi najviše društveno odgovornih projekata u taekwondo zajednici. Prvi projekt na koji su izrazito ponosni je Čigrin let. Projekt je to osmišljen i realiziran prema ideji taekwondo trenera i doktora medicine Danijela Bursaća u koji se s vremenom uključilo 30-ak mališana sa sindromom Down koja vrijedno treniraju iz tjedna u tjedan.

Drugi projekt koji je ponosno predstavljen na prošlogodišnjem svečanom otvorenju je Čigra u zajednici. U sklopu projekta treniraju djeca osnovnoškolskog uzrasta iz socijalno ugroženih obitelji s područja Črnomerca i Kustošije. Cilj projekta bio je ukazati zajednici da su sva djeca jednako vrijedna bez obzira na imovinski status obitelji iz kojih dolaze. Uz to, nastojalo se potaknuti, razviti i unaprijediti taekwondo sport među djecom. Posebna pažnja u radu s tom djecom usmjerena na sprečavanje socijalne isključenosti, stoga se u klubu organiziraju edukativne radionice, izleti i druženja poput Božićne priče u Čigri održane u prosincu u Domu sportova.

„Ove godine u sklopu svečanog otvorenja 9. Čigra Limač Kup-a i 6. Čigra Opena koji se održavaju 10. ožujka u Domu sportova, predstavit ćemo projekt Na krilima Čigre. Svrha ovog projekta je osobama s intelektualnim teškoćama na prilagođen način približiti vještine taekwondo-a i omogućiti im da uz stručnu pomoć svladaju i usvoje potrebna znanja, te nastupe na natjecanjima koju su prilagođena para sportašima. Na taj način promiče se i unapređuje para taekwondo sport među njegovim ciljnim skupinama. Cilj projekta je uključiti što veći broj osoba s intelektualnim poteškoćama u taekwondo sport kako bi u konačnici djelovali na podizanje javne svijesti o neiskorištenim potencijalima koje te osobe posjeduju“, ponosno je predstavio trener Boris Bursać.

Bursać nastavlja „Ove godine očekujemo jednako ili čak i više natjecatelja nego prošle godine kada se okupilo 755 natjecatelja u svim dobnim skupinama. Time smo ujedno bili i najveći turnir za najmlađe dobne skupine održan u 2017. godini u Hrvatskoj. Treneri i roditelji s godinama su prepoznali trud koji ulažemo u organizaciju natjecanja, a organizacijska kvaliteta prepoznata je i od strane Hrvatskog taekwondo saveza koji je 6. Čigra Open odredio kao jedan od turnira s Kriterijske liste za juniorsku nacionalnu selekciju.“

Na kraju valja dodati i da uz promicanje vrijednosti i benefita bavljenja sportom, cijeli tim TK Čigra uz posebnu podršku medija i hrvatskih društveno angažiranih tvrtki omogućava da najmlađi razviju osjećaj samopoštovanja, sklope nova prijateljstva te vlastitim primjerom dokažu da će se svaki talent razviti ako mu ništa ne stoji na putu.