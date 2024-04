Doživite istinsku ljepotu uživanja u životu, pravi Dolce Vita na Jadranskoj obali uz nezaboravan boravak u luksuznom Hotelu Royal prestižne hotelske grupacije Amadria Park. Amadria Park Beach Hotel Royal spoj je povijesti i luksuza, nadahnut ljepotom povijesnih vila Opatije i nudi savršenu kulisu za odmor iz snova uz fantastičnu gastro ponudu koja pruža užitak za sva osjetila. Svaki trenutak u hotelu Royal posebno je iskustvo. Priča o „slatkom životu“ – Dolce Vita, poznata iz rimske povijesti, postala je sinonim za autentično uživanje u životu. Hotel Royal pruža upravo to iskustvo, koje nadmašuje sva očekivanja, od ispijanja kave u Caffe Mahler, vrhunskih koktela na terasi Royal Club Caffea, iznimne gastronomske ponude u restoran Symphonie uz očaravajući pogled na more do upijanja sunca na predivnoj plaži pored hotela. Potpuni, hedonistički odmor je zajamčen u luksuznom interijeru uz modernu opremljenost hotela, na velikoj vanjskoj terasi uz predivno uređeni francuski vrt, uz prekrasni pogled na Kvarnerski zaljev i opatijsku luku, a u blizini je i šetnica Lungomare.

Royal Beach uz kristalno čisto more i očaravajući zalazak sunca, omiljena je lokacija i za cijeli dan, a srdačno i profesionalno osoblje hotela brine se o svakom gostu kako bi osiguralo ugodan i bezbrižan boravak. Prekrasna atmosfera plaže stvara idilično okruženje za opuštanje i uživanje u mirnom ambijentu. Okružena palmama savršena je ljetna oaza koja neodoljivo poziva na odmor s pogledom na umirujuće Jadransko more. Royal Beach pruža osjećaj elegancije i udobnosti uz luksuzne ležaljke i baldahine koji čine boravak na plaži istinski raskošnim. Royal Beach nudi ne samo izvanrednu lokaciju za opuštanje već i vrhunske sadržaje za rekreaciju i zabavu. Uz spa centar za odličnu relaksaciju, gosti mogu uživati u raznolikoj ponudi mediteranske hrane i pića na plaži. Za one najmlađe, postoji posebno područje na plaži namijenjeno djeci, ograđeno radi njihove sigurnosti.

Veličanstvena dvorana hotela, Royal Hall vizualno je posebno atraktivna jer izgleda kao da uranja u more od kojeg ju dijeli samo velika staklena stijena. Dvorana odiše profinjenošću i savršena je za održavanje korporativnih događanja, a budući da može ugostiti do tisuću osoba, u dvorani Royal mogu se održavati i kazališne predstave, koncerti, gala večere i svadbene večere. Hotel Royal je prepoznat i od strane nezavisnih stručnjaka i nedavno ocijenjen kao najbolji domaćin kongresima od strane stručnjaka Kongres Magazinea.

Jadranska obala ponosi se prekrasnim morem, a Amadria Park hoteli među kojima se ističe Royal, ponosi se pružanjem nezaboravnih uspomena. Isplanirajte ljetni odmor unaprijed i osigurajte si mjesto u srcu Opatije uz autentičnu lokalnu gastronomiju i istraživanje ljepota Opatije s njenim prekrasnim pejzažima i elegantnim šetalištima.

Odaberite svoj paket u Amadria Park Beach Hotelu Royal i prepustite se luksuzu. Rezervirajte svoj odmor već danas i iskoristite 20% popusta za rane rezervacije do 30.4.2024. Doživite luksuzni odmor u Opatiji i osigurajte si svoju Dolce Vita čaroliju u Royalu na amadriapark.com!