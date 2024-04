Imamo prva imena koja stižu u Šibenik!

"Ovo stvarno nije bilo lako, očekivali jesmo da će biti puno prijavljenih, ali nas je iznenadila brojka. Ponosni smo što je SHIP nakon samo jedne godine izazvao ovakav interes. Nije bilo lako odabrati, ima genijalnih domaćih i stranih bendova, puno više nego imamo prostora i vremena, ali to su bile slatke brige. Vjerujem da ćemo vam predstaviti neka od najboljih imena na svjetskoj glazbenoj sceni", rekli su iz organizacije SHIP-a.

Drugi po redu SHIP održat će se od 12. do 15. rujna u gradu domaćinu i prvog SHIP-a ikad, u Šibeniku. Već nekoliko mjeseci traju prijave i preslušavanje prijavljenih, a nakon što smo saznali da je ovogodišnji headliner !!! (CHK CHK CHK), sada konačno znamo i prvih trinaest koji će stati na stage tvrđave sv. Mihovila, kluba Azimut, Kuće umjetnosti Arsen ili Tunela.

I ove godine će 42 domaća i strana izvođača zasvirati pred predstavnicima europske, ali i svjetske scene. Prošle je godine publika SHIP-a brojala preko 3.000 ljudi, a prva imena koja će se ukazati pred ovogodišnjom publikom su:

DBFB (HR)

Techno duo DBFB iz Hrvatske, sastavljen od Bosnyaka i Observera, otisnuo se na putovanje kroz dub akorde i hipnotičke melodije. Njihov cilj je osvježiti dub techno, dodajući mu novu snagu i neodoljiv šarm. S izdanjima na etiketama poput Secession, Illegal Alien i After Us Records, DBFB stvara svoj poseban prostor u svijetu techna, a sad taj svijet stiže na SHIP gig u Šibenik. Predstavljaju trake koje istražuju teksture, šumove i melodije uz duboke basove, stvarajući svježi pogled na techno scenu. Njihova glazba podržana je od strane mnogih velikana industrije, uključujući Laurenta Garniera, Richieja Hawtina, Dax J., Rødhåd, Marcela Dettmanna, Takaakija Itoha i mnogih drugih.

DOPE KUKJATA (MK)

Dope Kukjata je boy bend iz Makedonije čiji su članovi i više nego zanimljivi. Izdali su oko 10 albuma, imali su, kako kažu, nekoliko loših djevojaka i pjesmu s Tupacom. Njihov debi bio je 2018. kada su objavili svoj prvi hip-hop futuristički album pod nazivom "3018". Dvije godine kasnije objavili su svoj drugi album, ovoga puta kompilaciju u produkciji Lucasa Pomatskog, pod nazivom "Sam doma". Sljedeće godine (2021.) objavili su "Sam Doma 2", kompilacijski album u produkciji Basmina. Njihov posljednji album pod nazivom "SUPERGRUB BOiBAND" objavljen je 8. listopada 2022. Ovo ljeto stižu na SHIP 2024., pitat ćemo ih nakon gig-a šta je s tim lošim djevojkama.

FRANEK WARZYWA & MLODY BUDDA (PL)

Pseudonacionalistički krumpir, lokalne tržnice okupirane porilukom, psi u svemiru... Sve to ide u čudan, šareni svijet Franeka Warzywe i Młodyja Budde (Frankie Veggies & Young Buddha) koji nam stiže na SHIP 2024. Senzacionalni audio-vizualni poljski dvojac postao je popularan putem interneta, ali najviše žude (osim za povrćem, naravno) za sirovom energijom nastupa uživo. Bilo da je predstavljen u umjetničkoj galeriji, na tržnici hrane ili u koncertnoj dvorani, njihov spoj hyperpopa, jazza i punka pomiješan s vizualima koji oduševljavaju, aposlutno je strastven (i hranjiv) performans koji se ne propušta. Jedna od kul stvari koju treba istaknuti je ta da ih je Anthony Fantano, najjači glazbeni opinion maker danas s YouTube kanalom The Needle Drop koji ima 3M followera, stavio na listu TOP 15 najboljih EP-a 2023. Jedva čekamo da povrtni magic prodefilira kroz Šibenik.

IDEM (HR)

Iza pseudonima IDEM krije se Antun Aleksa, kantautor, multinistrumentalist, booker, menadžer, festivalski organizator, diskograf i dobri duh aktualne zagrebačke scene te član bendova Porto Morto, Trophy Jump i JeboTon Ansambl. Album "POYY" - „Bedroom indie diy post pop punk smeće“ kako mu tepaju jedno je od najboljih ne samo domaćih nego i regionalnih izdanja prošle godine, a IDEM-u je donio tri Rock&Off nagrade (Album godine, Rock&Off izvođač godine i Veliki prasak) te Porinovo priznanje kao najbolji Novi izvođač godine te je uvršten u „100 ARTISTS TO WATCH“ glazbene nagrade IMPALA. Osim toga, ovaj album donio mu je rasprodan koncert u Vintageu, a dan poslije i u Mochvari. IDEM, we're glad to have you!

JE VEUX (HR)

Željka Veverec je pjevačica koja je javnosti najprije poznata kao pjevačica odličnog soul funk benda Mangroove s kojim je objavila pet hvaljenih albuma, također je suradnji sa talijanskim producentom i klavijaturistom Soul Basementom snimila album soul jazz balada "Yesterday, Today, Tomorrow" koji su objavili za Berlinsku etiketu Stereo Delux. Krajem 2021. godine je pod umjetničkim imenom Je Veux objavila i svoj prvi solistički album "I Glow" s kojim je stvarno zasjala, album je pobrao odlične kritike u cijeloj regiji, a hrvatski glazbeni novinari i kritičari su ga proglasili domaćim albumom godine. Album je osvojio i 4 nezavisne glazbene nagrade glazbenih novinara Rock & Off, Porin za najbolji album Elektroničke glazbe, a bio je nominiran i za album godine. SHIP ekipa odabrala ju je za najjači gig ikad - ove godine stat će na jedan od četiri stage-a u Šibeniku. C U J V!

LAMBRINI GIRLS (UK)

Sa sjedištem u Brightonu, Lambrini Girls su Phoebe Lunny (vokal/gitara - ona/oni) i Lilly Macieira (bas - ona/oni) i sve što rade vrti se oko najvažnijih društvenih problema. Njihov novi singl "God's Country" gromoglasna je punk himna, producirana s Danielom Foxom iz Gilla Banda koja spaja sirovu snagu s oštrom društvenom kritikom. Na svojim nastupima kreiraju safe space i glasno progovaraju protiv seksizma, homofobije, transfobije i seksualnog uznemiravanja. Hvaljene su od strane BBC Radio 1, 6 Music, NME, predstavljene na Kerrang! s obradom sa Sleater-Kinneyem i nominirane za Rolling Stone UK Award. Svirale su preko 100 koncerata i velikih festivala u 2023., uključujući one s Frankom Carterom i Rattlesnakesima, Gilla Bandom, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs i Iggy Popom. SHIP 2024. ih čeka raširenih ruku, imamo i mi vrućih tema na izvoz.

MRFY (SI)

MRFY je jedan od najuspješnijih indie rock bendova u Sloveniji u zadnjih 5 godina. S većinom rasprodanim koncertima na koje dođe i do 2000 ljudi, MRFY su indie rock/pop/fun fenomen koji čine pjevač i gitarist Gregor Strasbergar, bas gitarist/klavijaturist Lenart Merlin, gitarist/klavijaturist Tomaž Zupančič i bubnjar Rok Klobučar. Nakon nekoliko ranih singlova i EP-a "A Side of the Story", bend je objavio svoj debi album "Story" u rujnu 2018. za izdavačku kuću SonicTribe. Album je odlično prihvaćen od strane publike i kritike, a grupa je objavila ukupno devet singlova i spotova s ​​njega, što su popratili brojnim nastupima diljem Slovenije. Stižu na SHIP 2024. izvest "Story" uživo pred europskom publikom.

NESHA NYCEE (US)

Dawnesha Williams, odnosno Nesha Nycee, poznata je međunarodna umjetnica, tekstopisac, kreativna direktorica i filantrop iz Atlante čija lice sigurno nećete zaboraviti. S jedinstvenim neortodoksnim stilom i jedinstvenim protokom, Neshina energija može se osjetiti u svakoj prostoriji u koju uđe. Repa od svoje 9. godine, a radila je s nizom izvođača uključujući Kurtisa Blowa, Zaytovena, Dungeon Family, Lil Kim, Monicu, Organized Noize, Brandy , Young MA i više. Njezin hit singl "2 True" debitirao je u HBO-ovoj TV emisiji Euphoria koja je osvojila nagradu Emmy i u STARZ-ovoj hit emisiji P-Valley. S više od 1,2 milijuna streamova i pola milijuna pratitelja na svim platformama, Nesha nastavlja stvarati vlastiti put, a taj put dovodi ju ove godine na jedan od četiri stage-a SHIP-a. Can't wait!

NEUTRON (RS)

Bojan Musulin, poznatiji kao Neutron, karizmatičan je i nepresušan izvor ideja, ima plodnu stvaralačku karijeru i jedan je od ključnih aktera underground klupske scene u Beogradu. S druge strane, kroz svoje djelovanje u IDJ, već je cijelo desetljeće predstavnik regionalne glazbene industrije na svjetskim i lokalnim konferencijama kao što su Midem, ESNS, Runda Digital Day, No Sleep Conference i brojne druge. Kao diplomirani inženjer zvuka, producent, DJ, i vlasnik labela WAXX TRAX, Neutron je tijekom gotovo dva desetljeća aktivnog djelovanja ostavio popriličan trag na sceni elektronske glazbe. Njegov glazbeni katalog od 2006 pa do sada broji 4 albuma i preko 120 brojeva eklektične elektronske klupske glazbe kao i ambijentalne muzike koja je odraz ličnih procesa i refleksije. Zanima nas koju će od tih 120 traka odabrati za SHIP 2024.!

RØLØ (HR)

RØLØ je tročlani sastav različitih glazbenih pozadina sa splitskom adresom. Instrumentarij benda čine bubnjevi, bas gitara, gitara i ostala elektronička pomagala. Nastupali su po Hrvatskoj na brojnim festivalima: Indirekt Umag, Dan D – Tvornica Kulture, Brucošijada FERa, Split dani performansa, Dani nove glazbe, Zagreb Beer fest, Split Gay Pride, Fibra Festival, Voi'sa Festival, Zagreb Design Week, Feragosto Jam, Tam Tam festival (Sućuraj), Let's Rock (Šibenik), Gala Hala (Ljubljana), Velvet festival, Art Fair Nesvrstani, Mudri Brk itd. 2016. su snimili svoj prvi album RØLØ te 2018. godine drugi album HØØP, koji su snimli u splitskom studiju Propeler pod produkcijom Jana I. Pele. 2021. bend snima svoj treći album Ponte Rosso u Propeler studiju, ponovno pod produkcijskom palicom Jana Ivelića Pele. Na albumu uz Jana I. Pelu na udaraljkama, gostuje i saksofonist Gordan Tudor. RØLØ, čekamo vas na SHIPu!

TENA NOVAK QUARTET (HR)

Kvartet violinistice Tene Novak Vincek poznate kao i „Anette Cavon“ – autorice brojnih projekata, čiji se rad opisuje kao „široko multidimenzionalan”, i kreatorice žanra koji naziva „progresivnim minimalizmom” – čine još violinistica Lucija Stanojević, violistica Dora Šimunić i violončelistica Neva Begović, a surađuju od 2020. godine, kada su se okupile na projektu „Improkvart“. Usprkos epidemiološkim okolnostima projekt je uspješno izveden i time je uzbudljivo započet „Tena Novak Kvartet“, kvartet u kojemu glazbenice skladno povezuju svoju ljubav prema improvizaciji popraćenu dobrom komunikacijom i zaraznom energijom. Upravo tu zaraznu energiju, dobru komunikaciju i ljubav donose ove godine na SHIP 2024.

THE FLABBIES (TR)

The Flabbies su 2015. godine osnovali prijatelji iz djetinjstva Oğuz Kont i Sarp Dağlar Şahin. Pojavili su se sa svojim EP-om "2015." Kao istanbulski pioniri instrumentalnog shoegazea i post-rocka u Turskoj, stekli su i lokalno i

međunarodno priznanje svojim debitantskim albumom "Back in Town". Poznati po svojim spokojnim melodijama i eteričnim zvučnim pejzažima, pretvorili su se u trio 2022. s bubnjarom Canom Sürmenom i objavili su svoj drugi album, "ALIVE", žanrovsku fuziju diska, shoegazea i psihodeličnih zvukova. Od intimnih prostora do velikih festivalskih pozornica i s novim EP-em na pomolu prije njihove europske turneje, The Flabbies nastavljaju istraživati, pozivajući slušatelje na uzbudljivo putovanje kroz njihove glazbene pejzaže. A nas zanima kako će se ti pejzaži uklopiti u ambijent SHIP stage-ova.

VEJA (HR)

Grupa Veja osnovana je u Pazinu, a tijekom svojih 15 godina dana rada postala je jedna od najznačajnijih hrvatskih etno/world music izvođača. Od početka svojeg rada Veja je inspiraciju pronašla u specifičnoj istarskoj tradicijskoj glazbi koju je odlučila izvoditi na moderan način. Imaju jedinstven glazbeni stil u pjevanju i sviranju. Pjevač i multiinstrumentalist benda Goran Farkaš jedan je od najvećih istraživača istarske tradicije, a uz njega se od početka rada u bendu nalazi Saša Farkaš (gitara, tambura). Ubrzo su se priključili Marko Pernić (harmonika), Ljuban Rajić (cajon, udaraljke), Sebastijan Demark (bas) i Marijan Jelenić (dizajner zvuka), a od 2010. grupa djeluje u ovom sastavu. Od prvih pjesama Veja je intrigirala svojim zvukom, a svoj prvi album "Dolina mlinova" su objavili 2014. godine. Prije pandemije je objavljen prvi single s drugog albuma, "Teško majki", a u lipnju 2022. svjetlo dana je ugledao album "Škura ura". Riječ je o još jednom putovanju istarskim tradicijskim glazbenim naslijeđem te se Veja s ovim albumom definitivno potvrdila kao možda i najbolji promotor istarske glazbe, sve s modernim pristupom koji tradiciju lako približava i novim, modernim generacijama. SHIP 2024. dovodi Istru u Šibenik!

Prvih trinaest znamo, ostala imena koja će zakoračiti na SHIP stage-eve saznajemo uskoro.

Još jednom reminder na ovogodišnjeg headlinera - !!! (CHK CHK CHK) i na priliku da već sad kupiš ulaznice. Imamo nekoliko varijanti na izbor:

Festival Ticket - 34 €

Opening Concert Ticket - 34 €

Festival + Opening Concert Ticket - 39 €

Pro pass Ticket - 64 €

KUPI ULAZNICE!

U nastavku pogledaj kako nam je bilo na prvom SHIP festivalu 2023.

Sve informacije o SHIP festivalu 2024. pronađite na:

WEB // IG // FB

Festival SHIP organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, HDS ZAMP, Grad Šibenik, Turistička zajednica grada Šibenika, Turistička zajednica Šibensko kninske županije i Croatia Airlines.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju, budite slobodni obratiti nam se na dolje navedeni kontakt:

press@wemovemusic.hr

ahoy@ship.hr

SHIP. Sva prava pridržana © 2024.