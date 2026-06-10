Spontani potez nogometaša Martina Baturine obilježio snimanje Lidlove kampanje

Tijekom snimanja nove Lidl Grill & Chill kampanje u Opatiji dogodio se trenutak koji nije bio dio scenarija, ali je ubrzo postao jedan od najzanimljivijih trenutaka iza kulisa kampanje i izazvao je veliku pozornost na društvenim mrežama.

Dok je čekao svoj red za snimanje, hrvatski nogometaš Martin Baturina primijetio je Lidlovu košaru postavljenu u daljini. Spontano je odlučio iskušati svoju preciznost i pokušati pogoditi cilj. Ono što je uslijedilo iznenadilo je sve prisutne na setu te izazvalo oduševljenje članova produkcije i brojne reakcije među pratiteljima na društvenim mrežama.

Foto: Promo

Riječ je o autentičnom "behind the scenes" trenutku koji nije bio planiran ni uvježbavan, već je nastao spontano tijekom pauze između kadrova. Upravo takvi trenuci često najbolje prenose atmosferu koja vlada iza kamera. Lidl Grill & Chill kampanja slavi druženje, opuštene ljetne trenutke i uživanje na otvorenom, a upravo je ovaj zabavan trenutak sa snimanja na najbolji način utjelovio njezin duh. Bez scenarija, pripreme ili ponavljanja kadra, nastao je sadržaj koji je privukao pažnju publike i dodatno obogatio priču kampanje.

Foto: Promo

„Najbolji trenuci često su oni koje nije moguće isplanirati. Zato volimo dijeliti sadržaj iza kulisa koji prikazuje autentičnost, pozitivnu energiju i ljude koji sudjeluju u stvaranju naših kampanja“, izjavio je Marko Galić, voditelj Sektora marketinga Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.

Video nastao tijekom snimanja kampanje u Opatiji dostupan je ovdje. Lidl Hrvatska već godinama podržava hrvatski sport te je ponosni Vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije i kroz brojna partnerstva i aktivnosti nastavlja graditi povezanost s navijačima i zajednicom.