Sezona darivanja u domu koji živi tehnologiju

Dok se vani nižu lampice, a domovi ispunjavaju mirisima cimeta i vanilije, mnogi upravo sada svoj prostor pretvaraju u ugodnu zimsku oazu. Tehnologija pri tome ne preuzima glavnu ulogu, nego se diskretno uklapa u atmosferu, olakšava pripreme, pojačava doživljaje i stvara male trenutke koji zbližavaju.

Veliki zasloni za velika okupljanja

Blagdani su nezamjenjivo vrijeme za okupljanje uz filmove, serije i božićne klasike kojima se uvijek vraćamo. Najnovija generacija televizora velikog formata donosi upravo ono što nam u tim trenucima najviše treba: impresivnu sliku, snažan procesor i pametne značajke koje se lako povezuju s ostatkom doma. Televizori veličine 83'' i više postaju središnja točka dnevnog boravka, to su zasloni koji pretvaraju običnu večer u mini spektakl, bilo da gledamo klasični crtić, novogodišnji koncert ili sportski prijenos s društvom.

Tu se sve češće uključuje i SmartThings aplikacija, koja povezuje uređaje u jednu blagdansku rutinu. Jednim pogledom na pametni telefon, moguće je kontrolirati televizor, provjeriti je li pećnica gotova s kolačima ili podešavati temperaturu u hladnjaku, a najnoviji modeli iz popularne Samsung A serije omogućuju sve to jednostavnije nego ikad. Uz njih više nema lutanja po postavkama i prebacivanja između uređaja, sve je dostupno trenutačno, pametno i intuitivno.

Foto: Samsung

Dom koji diše blagdane - od kuhinje do dnevne sobe

Atmosferu blagdana teško je zamisliti bez mirisa domaćih kolača. Dok se u dnevnoj sobi bira božićni film, iz kuhinje dopire miris toplog maslaca i cimeta. U modernoj Samsung pećnici, gdje se temperatura ravnomjerno raspoređuje, svaki medenjak ispadne jednako savršen, a blagdanska rolada zadrži onu idealnu prozračnost bez stalnog otvaranja vrata. Upravo takve pećnice, osmišljene za precizno i bešavno pečenje, postaju nevidljivi pomagači svakome tko u prosincu zna koliko je važna pouzdana tehnologija koja neće iznevjeriti u najvažnijem trenutku.

Još jedan član blagdanske ekipe je Bespoke hladnjak, čije se prilagodljive police i personalizirani izgled prirodno uklapaju u dinamiku božićne kuhinje. Kada se u hladnjaku istodobno mora smjestiti francuska salata, pečeni odojak, kutije s kolačima i povrće za božićnu juhu, fleksibilnost postaje ključna. Bespoke rješenja omogućuju i dodatno rashlađivanje desertnih stanica, promjene zona prema potrebi te dizajn koji se harmonično stapa s ostatkom doma.

SmartThings povezuje sve te uređaje u jedinstvo: može provjeriti temperaturu hladnjaka, provjeriti kada će kolači biti gotovi ili prilagoditi rad kućanskih uređaja - sve se može obaviti jednim dodirom.

U toj cjelini neizostavni dio postala je i suvremena briga o čistoći doma. Nakon blagdanskih ručkova i druženja, praktična rješenja dolaze do izražaja. Upravo zato vrijedi spomenuti i posebnu promociju „Isprobaj i kupi“ za najnovije usisavače, koja omogućuje korisnicima da uređaj 30 dana isprobaju kod kuće i bez rizika vrate ako nisu potpuno zadovoljni.

Foto: Samsung

Darovi koji traju i nakon blagdana

Dok razmišljamo što pokloniti, sve više cijenimo darove koji donose dugotrajnu vrijednost -sigurnost, praktičnost i uživanje koje traje i nakon prosinca. U tom je blagdanskom duhu posebno privlačna Samsung „Made for Croatia“ promocija koja korisnicima odabranih televizora donosi pet godina ukupne zaštite uređaja, šest mjeseci besplatnog pristupa VOYO streaming platformi i tri mjeseca korištenja Samsung Art Storea za sve koji žele stvoriti pravi kućni kino-doživljaj. Uz to, za korisnike koji se odluče za impresivni 98-inčni model, dostupna je i posebna pogodnost besplatne profesionalne instalacije televizora, čime se i ovako golemi zaslon bezbrižno uklapa u svaki dom.

Sve pogodnosti dostupne su do 15. siječnja 2026., što mnogim korisnicima olakšava odluku da upravo tijekom blagdana osvježe svoj dom vrhunskom tehnologijom.

U konačnici, blagdani postaju najljepši kada svaki dio doma, od kuhinje koja miriše na kolače do dnevnog boravka okupanog toplinom velikog ekrana, djeluje skladno i povezano. U takvoj atmosferi stvaraju se uspomene koje traju mnogo dulje od jedne sezone, uspomene u kojima se tradicija i moderna tehnologija stapaju u savršenu blagdansku priču.