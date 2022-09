Ovogodišnji InDizajn sajam koji se održava od 23. do 25. rujna u zagrebačkoj Areni ima i plemenitu svrhu. Osim što će moći uživati u upoznavanju s najnovijim trendovima iz svijeta interijera i dizajna i naučiti nove stvari na radionicama, svi posjetitelji sajma koji organiziraju Mirjana Mikulec i RTL Hrvatska moći će učiniti i dobro djelo. U sklopu sajma bit će održan humanitarni buvljak, odnosno prodaja predmeta koje su donirale brojne domaće zvijezde iz svijeta glazbe, sporta, televizije i mode, a prikupljeni iznos ide udruzi Nismo same za njihov projekt „Nisi sama – ideš s nama“. Cilj projekta je prikupiti sredstva za taksi prijevoz žena oboljelih od raka na kemoterapiju i s kemoterapije.

Prema istraživanju koje je provela Udruga u suradnji sa Zakladom Solidarna, svaka četvrta žena koja se liječi od raka nema riješeno pitanje prijevoza na kemoterapiju. Kao odgovor na to, po uzoru na praksu u Nizozemskoj, u Udruzi su razvili uslugu taksi prijevoza na kemoterapiju i s kemoterapije koju je dosad koristilo više od 600 žena iz cijele Hrvatske koje se liječe u zagrebačkim bolnicama.

„Jako smo ponosne na činjenicu da se velik broj poznatih lica uključio u naš projekt i podržao nas. Rak je još uvijek kod nas jako stigmatizirana bolest i poznati uvelike mogu doprinijeti njegovoj destigmatizaciji“, komentirala je Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge Nismo same.

Tako će se na buvljaku pronaći brojni odjevni komadi kao i modni dodaci, slike, knjige, LP ploče, ploče za pisanje i razni drugi predmeti čiji su vlasnici mnogobrojne osobe iz hrvatskog javnog života koje su s veseljem pristale sudjelovati u hvalevrijednoj inicijativi.

Severina je za buvljak odlučila pokloniti majicu koju je nosila na svojoj posljednjoj turneji, Vedran Ćorluka dres hrvatske nogometne reprezentacije sa svojim potpisom, Jelena Rozga svoju haljinu sa Story Hall of Fame eventa, Daniela Martinović haljinu s potpisom splitskog brenda Arileo a Ella Dvornik zlatnu haljinu modnog dvojca Elfs.

„Uvijek se odazovem humanitarnim akcijama jer mislim da je potrebno u ovom našem vremenu pokazati solidarnost i nesebičnost. Nadam se da će ljudi pomoći koliko mogu“, izjavila je Ella Dvornik. Posebnu haljinu donirala je i dizajnerica interijera Mirjana Mikulec.

„Sretna sam da naš sajam ima humanitarnu notu i da na ovaj način možemo pružiti podršku radu udruge Nismo same, i mi kao organizatori, ali i ja osobno. Haljina koju darujem mi je jako draga, osjećala sam se odlično u njoj kad god bih je odjenula i uz nju me vežu baš lijepa sjećanja... Sada je vrijeme da pronađe neku novu vlasnicu koju će uveseljavati kao i mene“, kaže Mikulec.

Humanitarnom buvljaku donacijom osobnih predmeta odazvali su se i: Alka Vujica, Ana Vilenica, Anita Dujić, Ankica Dobrić, Ante Gelo, Antonija Blaće, Davor Gobac, Damira Gregoret, Danijela Martinović, Danijela Trbović, Edin Mehmedović, Franka Batelić, Gina Damjanović, Indira Levak, Judita Franković, Toni Milun, Tarik Filipović, Massimo, Luka Nižetić, Opća opasnost, Husein Hasanefendić Hus i brojni drugi.

Posjetitelji će predmete moći kupiti na štandu Udruge Nismo same, a ove godine će posebno biti i to što će se prvi put organizirati aukcija (u subotu, 24. rujna) najzanimljivijih predmeta za koje se nije mogla definirati cijena.

Pomaganje onima kojima je to potrebno najveći je odraz ljudske nesebičnosti i istinski veseli one koji to čine pa je humanitarni buvljak samo razlog više za posjetiti zagrebačku Arenu od 23. do 25. rujna.