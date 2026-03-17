Saznali smo gdje se najmanje čeka na kuhinje po mjeri – evo i zašto
Tko je barem jednom uređivao kuhinju po mjeri zna da je jedno pitanje gotovo uvijek prvo na listi: koliko se čeka?
Rokovi isporuke u industriji namještaja često su dugi – dijelom zato što se namještaj uvozi iz dalekih zemalja, a dijelom zato što se kuhinje po mjeri izrađuju individualno, prema dimenzijama prostora i željama kupca.
No čini se da se situacija na tržištu mijenja. Razlog su nove investicije u proizvodnju i modernu tehnologiju, zahvaljujući kojima se kuhinje po mjeri danas mogu izrađivati znatno brže nego prije.
Jedan od primjera dolazi iz domaće industrije namještaja. U Severinu pokraj Bjelovara nedavno je s radom započela nova tvornica pločastog namještaja tvrtke Prima – investicija vrijedna 20 milijuna eura koja predstavlja tehnološki i ekološki najnapredniju tvornicu namještaja u Hrvatskoj.
Iako je tvornica tek krenula s radom, rezultati su već vidljivi. Zahvaljujući suvremenim strojevima i robotskoj tehnologiji u automatiziranim linijama za proizvodnju namještaja te digitalizaciji procesa od narudžbe do proizvodnje – kuhinje se u ovoj tvornici danas proizvode i do tri puta brže nego ranije. U jednoj smjeni moguće je proizvesti čak 1000 kuhinjskih elemenata, što značajno povećava proizvodne kapacitete i skraćuje rokove isporuke.
Što to znači za kupce?
Za kupce koji uređuju stan ili kuću vrijeme je često presudan faktor. Kada su radovi u tijeku, svako odgađanje može značiti dodatne troškove i komplikacije.
Zato moderni proizvodni kapaciteti, poput nove Prima tvornice u Severinu, postaju važna konkurentska prednost. Nova proizvodnja omogućuje ne samo bržu izradu nego i ujednačeniju kvalitetu. Riječ je o hrvatskom proizvodu koji nastaje uz pomoć moderne tehnologije i znanje domaćih stručnjaka, uz korištenje zelene energije i rješenja koja smanjuju utjecaj na okoliš.
Za kupce to znači sjajnu vijest – kuhinju po mjeri mogu dobiti brže, ali bez kompromisa kada je riječ o kvaliteti.
Što kažu u salonu?
Kako bismo provjerili kakva je situacija na terenu, posjetili smo Prima salon na Jankomiru i razgovarali s eksperticom za kuhinje po mjeri.
„Kupce najčešće zanima rok isporuke, a on ovisi o složenosti projekta i odabranim materijalima, no zahvaljujući novoj tvornici proizvodnja je znatno brža nego prije. Budući da je kod kuhinja po mjeri jako važno sve dobro izmjeriti i ucrtati u tlocrt, kupce često brine moraju li sami mjeriti prostor, ali tu ih odmah umirimo jer stručna izmjera je kod nas besplatna“, objašnjava.
Još jedno od čestih pitanja je moraju li kupci imati dogovoreni termin za crtanje kuhinje u salonu.
„Termin za izradu projekta u salonu nije obavezan, ali svakako se preporučuje. Može se unaprijed dogovoriti online, mailom ili pozivom kako kupac ne bi morao čekati, a sastanak se može održati uživo ili videopozivom“, rekla je ekspertica za kuhinje.
S ekspertom, od ideje do kuhinje
Uz modernizaciju proizvodnje, Prima je paralelno uložila i u modernizaciju svojih prodajnih prostora. Saloni diljem Hrvatske danas su uređeni kao Prima Studiji za kuhinje po mjeri, u kojima kupci mogu detaljno planirati svoju novu kuhinju.
Izloženo je još više modernih kuhinja, a na raspolaganju je velik izbor dekora fronti, korpusa, radnih ploča i ručkica. Prednost je što kupca kroz cijeli proces vodi jedan Prima ekspert za kuhinje – od prve ideje i 3D vizualizacije, preko besplatne izmjere u domu, pa sve do dostave i montaže.
Takav pristup omogućuje visoku razinu personalizacije, gotovo poput rada sa stolarom, ali uz prednost organizirane proizvodnje i povoljnije cijene.
Kuhinja po mjeri i dalje ostaje najpopularniji izbor
Unatoč sve većem izboru gotovih rješenja, kuhinje po mjeri i dalje su prvi izbor mnogih kupaca. Razlog je jednostavan – omogućuju maksimalno iskorištavanje prostora i potpunu prilagodbu svakom domu.
A kako proizvodnja postaje modernija i učinkovitija, čini se da će i čekanje na kuhinju po mjeri postajati sve kraće.
Za kupce to znači jednostavniji proces, bržu realizaciju i, ono najvažnije, kuhinju koja savršeno odgovara njihovom domu.