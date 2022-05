Razmišljate o novom mobitelu ali vas malo stišće u novčaniku? Prošetali smo do najbliže trgovine i zamolili prodavača da nam preporuči mobitel od čije nas cijene neće boljeti glava sljedećih nekoliko mjeseci. On je rekao – HONOR Magic4 Lite 5G. Evo 5 razloga zašto i vi trebate razmisliti o njemu:

Prvi i najvažniji razlog – veličina i cijena

Ovaj mobitel je fakat velik i odlično stoji u ruci. Inače ne komentiramo veličinu (khm) ali odmah na prvi dodir osjećate da biste ovog puta mogli dobiti vrijednost za novac. Ima velik i konkretan ekran, a u doba Netflix & chilla u svaki slobodni trenutak – to je zaista bitno. Dolazi i s Google medijskim servisima što ga čini veoma user-friendly. Ajmo dalje…

Kada realno razmišljate – prilikom kupnje mobitela, u većini slučajeva plaćate – brend i logo koji se nalaze na njemu. Ima li to smisla? Pogotovo u situaciji kada već lagano krećete razmišljati da ipak perete veš iza 23:00 kada je struja jeftinija i gledate u kojim su trgovinama akcije na prehrambenim artiklima. Ruku na srce – nema smisla plaćati premium cijenu, pogotovo ako istu (ako ne i bolju) kvalitetu možete dobiti po značajno nižem iznosu. A kada smo čuli da je cijena HONOR Magic4 Lite 5G mobitela samo 2.399,00 kuna nije nas začudilo što doslovno leti s polica.

2. Napuni se brže nego što mi ubijemo oko na pauzi

Prodavač nam je demonstrirao i NEVJEROJATNO brzo punjenje. Ostali smo paf. Mobitel dolazi s inovativnom tehnologijom SuperCharge s kojom se uređaj napuni od 0 do 50% u samo 15 minuta ili do 81% u samo 30 minuta. Tako da slobodno možete zaboraviti na cupkanje pored utičnice i nervozno gledanje „kad će? kad će?“. ODMAH ĆE. 😀

3. Baterija koja razvaljuje konkurenciju

Osim što se baterija brzo puni, ona i traaaajeeee… Prodavač je rekao da ćemo s samo jednim punjenjem baterije do 100% moći visiti 16 sati po društvenim mrežama, ili pola dana bindžati filmove i serije na streaming servisima. Prema njegovom iskustvu, većina kupaca ga puni samo jednom dnevno. Zbogom traženju utičnice! No, ako ste light korisnik ili kupujete mobitel za mamu, tatu ili nekog tko puno manje visi na mobitelu – baterija će sigurno izdržati dva ili više dana. We like. 👍🏻

4. Kamera s kojom baš svatko izgleda odlično

Kada smo upalili kameru primijetili smo da izgledamo nekako – ljepše? Aha, prednja selfie kamera automatski dodaje „Beauty“ filter! Nismo nimalo uvrijeđeni – dapače – Honor nam je riješio pola posla s traženjem adekvatnog filtera za Instagram story. ✨

Osim solidne prednje kamere, HONOR Magic4 Lite 5G je opremljen i dual view snimanjem što znači da istovremeno možete snimati dvije različite perspektive pomoću prednje i stražnje kamere. Odlično za influencere kad planiraju snimati neki haul.

5. Čip koji podržava i THE IGRICE

Ako ste zagriženi gejmer ovo je jedan od najboljih mobitela u klasi za gejmanje. Zahvaljujući FullView zaslonu koji ima razlučivost od 2388x1080 piksela i 16,7 milijuna boja te Snapdragon 695 5G čipsetu besprijekorno možete odigrati partiju ili dvije Call of Duty: Mobitel ili League of Legends: Wild Rift. Nema trzanja, boje se odlično prikazuju, a čip sve odlično podnosi.

Primijetili smo da bi zvuk mogao biti mrvicu bolji, ali i za to smo dobili rješenje – stavite slušalice. Ili jednostavno previše sitničarimo. U svakom slučaju, zaletite se do najbliže tech trgovine i provjerite ovaj novi dragulj na tržištu – evo gdje ga možete kupiti (linkovi na dućane)

Naša presuda? Odlična vrijednost za novac i topla preporuka za kupnju.