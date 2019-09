Savjeti za sve podstanare

Potraga za idealnim podstanarskim gnijezdom može se pretvoriti u noćnu moru ako se za nju dobro ne pripremite. Ovaj šalabahter u 10 točaka podsjetit će vas na što je sve potrebno pripaziti prilikom traženja i razgledavanja stana, koja pitanja postaviti najmodavcu te kako se uspješno pripremiti za samu selidbu.

1. Razglasite da tražite stan

Dio stanova nikad ne dođe do oglasnika. To su upravo oni koji koji se ne iznajmljuju posredstvom agencija, što vam odmah u startu ostavlja 1 stanarinu u džepu. Uz pohod na oglasnike, zato već u početku razglasite među prijateljima, obitelji i kolegama da tražite stan. To je najlakše putem društvenih mreža Facebook i Instagram, na kojima si volimo međusobno pomagati.

2. Razgledavajte s pripremljenim pologom

Djelujte odmah ako se u oglasniku pojavi stan koji vam se sviđa. Dogovorite razgledavanje što je prije moguće te svakako imajte spreman iznos prve stanarine i pologa prije susreta. Ako vam se stan svidi, što prije ponudite rješavanje papirologije i uplatu pologa za stan. Ne zaboravite da se cijena, ako se svidite najmodavcu, više-manje uvijek može spustiti za 50-ak eura.

3. Istražite kvart ako vam se sviđa stan

Nakon što izađete iz stana koji vam se svidio, prošećite kvartom i obratite pozornost na to postoje li u blizini sadržaji koje osobno koristite. Bankomat, ljekarna i supermarket trebaju svima, kao i tramvajska ili autobusna stanica. Škicnite postoje li tu i drugi sadržaji za omiljene vam rituale, poput kupovine svježeg voća ili ispijanja subotnje kave na ugodnoj terasi.

4. Provjerite stanje… svega u stanu prije odluke o najmu

Je li kauč udoban? Je li madrac čist? Škripi li krevet? Postoji li čudan miris u ormaru, perilici suđa ili rublja? Zatvaraju li se rolete bez problema? Kakav je pritisak vode u pojedinim pipama i radi li miješalica dobro? U kakvom je stanju ostava ako dolazi uz stan? Kada je posljednji put bila servisirana klima, a kada plinski bojler?

5. Postavite sva važna pitanja

Tko su vam prvi susjedi? Jesu li po bilo čemu osebujni? Kakav je kućni red u zgradi? Je li kućepazitelj dostupan u hitnim slučajevima? Na koji način ćete podmirivati stanarinu? Koliko u prosjeku iznose mjesečne režije? Što je s pričuvom? Tko snosi troškove eventualnih kvarova? Je li u stanu dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca / pušenje?

Najavite odmah i ako vam povremeno dolaze prespavati članovi obitelji ili prijatelji ili imate nekog gosta koji često boravi u stanu s vama. To unaprijed otklanja potencijalne rasprave u slučaju da susjedi krenu brojiti vaše goste i žaliti se najmodavcu, što je često slučaj u zgradama koje dijele režije prema broju stanara.

6. Potpišite ugovor

Ugovor podjednako štiti i vas i stanodavca – svakako tražite da se isti potpiše ako najmodavac isto ne ponudi. Ugovor o najmu stana osigurat će vam miran boravak i s definiranim otkaznim rokom spriječiti neplanirano hitno iseljavanje (kao kad npr. stanodavac odjednom odluči prodati stan ili useliti nećakinju). Također, ugovor će vam trebati i kao dokument za prijavu boravka na policiji. Dodatno, dobro je izraditi popratni dokument s opisom stanja u kojem je stan zatečen, kako kasnije ne bi došlo do nesuglasica oko toga tko je bušio zidove ili izgrebao parket…

7. Pobrinite se za internet i uzmite besplatan SIM sa 100GB do instalacije

Većina stanodavaca danas traži podstanare da sami pobrinu za internet priključak, kako ne bi imali doticaja s tom „režijom“. Čim potpišete ugovor, zatražite svoj internet priključak jer od pokretanja zahtjeva do instalacije usluge može proći i do mjesec dana. Iskon tu jedini nudi spasonosno rješenje, SIM karticu sa 100 GB prometa koja služi kao zamjenski izvor neta do trenutka instalacije.

8. Zatražite da se iznesu nepotrebne stvari

Stanodavci u trenutku iznajmljivanja stana lakše pristaju na odvoz nepotrebnih većih komada iz stana. Kasnije… nešto teže. Ako vidite nepotrebne stvari, odmah zamolite da se iznesu iz stana. Imate li svoje suđe, dupli će setovi unijeti nered u kuhinju. Ako ne koristite mikrovalnu, smetat će vam tamo gdje možete imati čistu radnu plohu. Deset sumnjivih ručnika bit će vam nepotrebno ako donosite svoje. Zastori, tepisi i zatečene slike također će zauzimati mjesta „ispod kreveta“ ako ih ne volite u svojem interijeru.

9. Očitajte brojila

Ovo napravite prvo po ulasku u stan. Ako postoje neka prethodna dugovanja za struju, plin i vodu, to će vas automatski izvući iz bilo kakve naknadne rasprave. Brojila najbolje fotografirajte, a fotografije isti dan pošaljite stanodavcu na e-mail. Nakon što vam stignu prve uplatnice, provjerite prvo u specifikaciji postoji li prethodno dugovanje; nemojte automatski skenirati i plaćati ono što nije bila vaša potrošnja.

10. Napravite decluttering prije useljenja

Za kraj, izdvojite nešto više vremena za pakiranje na staroj lokaciji i iskoristite selidbu kao priliku za veliku inventuru osobnih stvari. Počnite s odjećom i obućom koju nekoliko sezona niste nosili. Nastavite s papirima, dokumentima i starom poštom, kabelima, knjigama te raznim ukrasima / nekorištenim poklonima. Završite sa suđem i malim kućanskim aparatima. Nepotrebne stvari u novom prostoru otežat će vam skladištenje i čišćenje i zauzeti nekoliko teških kutija više.

Neka selidba počne i… svakako pokupite svoj poklon za useljenje od Iskona. Uz Solo NET za samo 169,90 kuna mjesečno u novom stanu dobivate 100 GB mobilnog interneta.