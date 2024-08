Osim što je postao središnje mjesto za sve izlagače iz svijeta interijera, sajam InDizajn je iz godine u godinu sve zanimljiviji stručnoj javnosti jer u Zagreb dovodi najzanimljivija imena arhitektonske scene

Najpoznatija imena svjetske arhitekture: Mecanoo i Harquitectes, cijenjeni dizajner Zoran Jedrejčić i Andreas Diefenbach iz njemačkog dizajnerskog studia Phoenix stižu u Zagreb. Točnije, u Arenu Zagreb gdje će se i ove jeseni održati sajam interijera InDizajn. Sajam u organizaciji RTL Hrvatska i Studija za dizajn interijera Mirjana Mikulec s vremenom je postao središte svih poznatih brendova za opremanje interijera, a zadnjih godina obilježio ga je i dolazak nekih od najvećih zvijezda svjetske arhitekture.

Na sedmom izdanju sajma tako će ove godine svoje projekte predstaviti nizozemski arhitektonski studio Mecanoo osnovan prije 40 godina u Delftu. Mecanoo okuplja multidisciplinirani tim kreativaca iz 25 različitih zemalja, a jedan od njihovih vodećih arhitekata - Nuno Fontarra – nastupit će početkom listopada u Zagrebu. Neki od njihovih najpoznatijih projekata su: Prirodoslovni muzej u Abu Dhabiju, Palača pravde u Cordobi u Španjolskoj, Stavros Niarchos Foundation knjižnica u New Yorku, Kaohsiung Centar za umjetnost, Željeznička stanica i Gradska vijećnica u Delftu, Martin Luther King Jr. Memorijalna knjižnica u Washingtonu, Tainan javna knjižnica i mnogi drugi. A projekata je zaista mnogo. Mecanoo je posebno poznat po kombiniranju različitih disciplina: arhitekture, urbanog planiranja, pejzažne arhitekture i dizajna interijera, a taj interdisciplinarni pristup kreiranju rješenja i jest njihova specifičnost. Upravo zato investitori diljem svijeta, a i kolege arhitekti, izuzetno poštuju njihov rad.

„U Zagrebu ću govoriti o našem pristupu arhitekturi – o tome kako se odmičemo od osnovnih zahtjeva projekta i koristimo svaku priliku za preobrazbu gradova i krajolika imajući na umu povezivanje sa zajednicom. Prisutne ću provesti kroz proces stvaranja nekih od naših projekata i objasniti korake od početnog koncepta do konačnog dizajna. Uvijek nastojimo nadmašiti svoj cilj i stvarati građevine koje ne samo da služe svojoj namjeni, već pozitivno utječu na zajednicu i na taj način pokazujemo da arhitektura može biti i praktična i inspirativna“, najavio je Fontarra.

Španjolski HARQUITECTES, pak, je arhitektonski studio osnovan 2000. godine sa sjedištem u Sabadellu pored Barcelone. Njime upravljaju četiri arhitekta partnera: David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier Ros Majó i Roger Tudó Galí koji su za svoj jedinstven rad dobili već brojna priznanja i nagrade, a o njihovim projektima redovito pišu i ugledni međunarodni mediji. Njihov jasan koncept i stil uvijek je prilagođen društvenoj i okolišnoj problematici u kojoj planiraju gradnju. Za Harquitectes tim energetska učinkovitost je značajka koja bi trebala biti prisutna u svakom arhitektonskom projektu, ne više kao "dodatak", već kao neizostavan element svakog novog prijedloga gradnje. Oni će u Zagrebu govoriti o utjecaju arhitekture i trendova na ljude i zajednice s fokusom na stambene projekte.

"U našem radu najviše koristimo znanje i iskustvo kako bismo kreirali jednostavne, ali impresivne projekte. Obvezali smo se razmišljati o low-tech arhitekturi, jednostavnoj i lakoj za gradnju, koja ne zahtijeva velike inovacije, već naprotiv pokušava konsolidirati pozitivne, duboko ukorijenjene vrijednosti pronađene u arhitektonskoj i građevinskoj tradiciji. Vjerujemo u održivost, ne kao novu paradigmu, već kao način rada temeljen na zdravom razumu, ne kao jedan i jedini cilj, već kao rezultat način gradnje“, komentirali su iz studija H Arquitectes.

Zoran Jedrejčić, dizajner i kreativni direktor će na InDizajn sajmu govoriti o design thinkingu odnosno o dizajnerskom promišljanju i kreativnom pristupu rješavanju izazova. Istaknut će mogućnosti i prednosti koje design thinking nudi te o tome kako kreativni pristup implementirati u sve procese: ne samo proizvodne već i strateške, razvojne, ekološke marketinške i druge.

Gotovo 1000 nagrada za svoj rad je dobio njemački dizajn studio Phoenix čiji predstavnik Andreas Diefenbach će na sajmu održati predavanje radnog naslova 'Pioniri ne prate druge – kako vizionarski dizajn pretvara kompaniju za sanitarije u održivog lidera'. U Phoenixu vjeruju da neki brendovi oblikuju svijet, ali mnogi ne. Oni koji čine razliku ne stvaraju samo proizvode već daju smisao proizvodu izvan njegovih funkcionalnih karakteristika te stvaraju vidljivu promjenu za korisnika.

I ove će se godine na više od 5000 kvadrata izlagačkog prostora, od 4. do 6. listopada u Areni Zagreb okupiti brojni izlagači iz područja opremanja interijera. Kao i prijašnjih godina, na jedinstvenom i najtraženijem prostoru – Bazaru, svojevrsnoj “dizajnerskoj” ulici, predstavit će se hrvatski kreativci, mali obrtnici i produkt dizajneri čiji su radovi sastavni dio svakog modernog doma. Za sve one koji žele naučiti nešto novo, InDizajn će i ove godine, pored stručnih predavanja, organizirati i brojne kreativne radionice i panel rasprave, a za najmlađe i Dječji kutak prepun zabave, igre i edukacije pod budnim okom stručnog osoblja. Bit će to sjajna prilika za posjetitelje da pronađu različita inspirativna rješenja za uređenje doma: gotov namještaj, ali i onaj po mjeri, dizajnerske komade, raskošne dekoracije, zanimljive detalje i još puno toga. Kao i svake godine, sve posjetitelje očekuju festivalski popusti te bogata nagradna igra.