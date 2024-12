Podravka i Europska banka za obnovu i razvoj / Potpisali ugovor o financiranju kupnje poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe

Podravka i novoosnovano društvo Podravka Agri potpisali su ugovore s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o vlasničkom ulaganju u Podravka Agri, u iznosu od 50 milijuna eura. Time EBRD i financijski podržava Podravku u realizaciji preuzimanja poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe kojeg čine Belje plus, PIK-Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus.