Posjetite Auro Domus na novoj lokaciji u Sesvetama i iskoristite vrijednost zlata

Auro Domus, vodeći lanac trgovina plemenitim metalima, otvorio je novu poslovnicu u Sesvetama, na adresi Ninska ulica 5. Ovim korakom Auro Domus nastavlja približavati svoje usluge Zagrepčanima, nudeći im sigurnu, transparentnu i specijaliziranu trgovinu zlatom i srebrom.

U novootvorenoj Auro Domus poslovnici (nasuprot staroj poslovnici), u neposrednoj blizini željezničke stanice i autobusnog terminala, građanima su dostupne sve ključne usluge po kojima je Auro Domus prepoznat na nacionalnoj razini, radnim danima od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Brza i transparentna zamjena zlata za gotovinu

Ako imate zlatni nakit ili druge zlatne predmete koji ''skupljaju prašinu'', u Auro Domusu zatražite otkup zlata po aktualnim tržišnim cijenama, uz brzu i besplatnu procjenu i trenutnu isplatu u gotovini. Zlato je sirovina visoke vrijednosti, stoga može poslužiti kao odličan izvor dolaska do novca, bez potrebe za zaduživanjem.

Prodaja zlata idealan je izbor u hitnim situacijama, kada je novac potreban odmah, a ako niste sigurni koliko vrijede vaši zlatni predmeti poput nakita, satova, zubnog zlata, poluga ili zlatnika, ljubazni djelatnici Iva i Mario rado će vam priskočiti u pomoć – odradit će stručnu procjenu te vam dati neobvezujuću ponudu.

Investicijsko zlato kao oblik štednje ili ulaganja

U novoj poslovnici također je dostupan velik izbor investicijskog zlata svjetski priznatih kovnica po najpovoljnijim cijenama na tržištu – namijenjenog svima koji žele dugoročno očuvati vrijednost svoje imovine.

Auro Domus u svojoj ponudi ima zlatne poluge i zlatnike u apoenima od 1 grama do 1 kilograma, koji dolaze s jedinstvenim serijskim brojem i ''Good Delivery'' certifikatom koji dodjeljuje udruženje sudionika na londonskom tržištu investicijskih plemenitih metala (London Bullion Market Association), a koji jamči autentičnost i najvišu kvalitetu proizvodnje.

''Investicijsko zlato u svijetu je već odavno prepoznato kao siguran i isplativ oblik ulaganja, a u posljednjih nekoliko godina prednosti su prepoznali i Hrvati koji su u 2024. godini u zlato investirali oko 350 milijuna eura, dok su u 2025. godini investirali između 800 i 900 milijuna eura. Zlato štiti vrijednost imovine od inflacije i brojnih drugih ekonomskih i geopolitičkih kriza pa je tako u posljednjih pet godina intenzivnih globalnih nestabilnosti vrijednost zlata narasla više od 200 %, što je ulagačima donijelo nezanemarivu zaradu. Osim toga, zlato je investicija oslobođena svih oblika poreza i moguće ga je kupiti već za nešto manje od dvjestotinjak eura, za razliku od primjerice nekretnina čija cijena postaje nedostižna velikom broju građana i koje su na stalnom udaru poreznih zakona. Upravo zato je zlato postalo omiljena investicija Hrvata odmah nakon nekretnina'', poručili su iz Auro Domusa.

Investicijsko zlato kupljeno u Auro Domusu moguće je brzo i jednostavno prodati bilo gdje u svijetu, kao i u poslovnicama Auro Domus grupe gdje ćete dobiti najpovoljniju otkupnu cijenu za svoje poluge i zlatnike.

Osim investicijskog zlata, u ponudi Auro Domusa moguće je pronaći i investicijsko srebro, koje je zbog svoje znatno niže cijene u odnosu na žuti metal i velikog potencijala zarade sve privlačnije ulagačima.

Dogovorite besplatno savjetovanje ili pohranu zlata

Osim osnovnih usluga, Auro Domus nudi i dodatne usluge koje odgovaraju potrebama modernih ulagača. Klijentima je na raspolaganju usluga specijalizirane pohrane zlata, idealna za one koji žele dodatnu razinu zaštite svoje investicije, kao i besplatno savjetovanje o ulaganju u zlato. Stručni tim Auro Domusa pomaže klijentima razumjeti tržišne okolnosti, razlike između različitih oblika investicijskog zlata te odabrati rješenje prilagođeno osobnim ciljevima i mogućnostima.

Ako želite kupiti investicijsko zlato ili prodati zlatne predmete, posjetite Auro Domus na adresi Ninska ulica 5, Sesvete ili neku od pedesetak poslovnica diljem Hrvatske.

Za više informacija o uslugama i proizvodima posjetite online stranicu aurodomus.hr ili nazovite besplatni info-telefon 0800 73 72.