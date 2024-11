POLIKLINIKA HOLISTERA PRVA U HRVATSKOJ UVELA INTEGRATIVNU MEDICINU, A DANAS SLAVI USPJEŠNU PETU GODINU RADA

Integrativna medicina u Hrvatskoj još uvijek većini djeluje vrlo apstraktan pojam, iako su u svijetu uvelike prepoznati benefiti holističkog pristupa liječenju koji ovaj pravac medicine zagovara. Pristup liječenju temeljen na postizanju ravnoteže zdravog organizma i poboljšavanju imunološkog sustava ujedno uklanjajući čimbenike koji blokiraju rad imunološkog sustava ono je čime se Poliklinika Holistera vodi već uspješnih pet godina. Na čelu s doc. dr. sc. Mašom Hrelec Patrlj, spec. dječje kirurgije, tim stručnjaka okupljen s ciljem liječenja cijelog pacijenta, a ne samo određene bolesti, na hrvatsko tržište medicine posljednjih pet godina uvodi velike promjene i novitete.

A upravo proslavljajući uspješnih pet godina rada, Poliklinika Holistera potvrdila je težnju ka izvrsnosti i kontinuiranom napredku kada je u pitanju holistički pristup liječenju. Rad i posvećenost poliklinike ka što kvalitetnijim uslugama koje pružaju pacijentima tokom niza godina prepoznali su i brojni poznati, pa tako proslavu nisu propustili ni Viktorija i Dino Rađa, voditeljice Marijana Batinić i Jelena Glišić, pjevač Marko Tolja, trener i glumac Mario Valentić, Ognjen Bagatin, Ana Bitorajac, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola – HUROŠ Antonija Mirosavljević, potpredsjednica HUROŠ-a Silvana Bjelovučić, pjevačica Sanja Parmać, harfistica Doris Karamatić, Ana Bitorajac, Tanja i Igor Pureta, Goran Turkić te brojni drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Prije točno 5 godina Vms Irena Kaurinović i ja otvorile smo vrata naše poliklinike i započele priču koja do danas nije prestala rasti, dokazujući nam da zaista nudimo pacijentima ono što trebaju.“ – izjavila je ravnateljica Poliklinike Holistera doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj, spec. dječje kirurgije. „Slogan naše poliklinike od početka je bio- Jačamo vaše zdravlje- i to je zaista naš cilj. Bez obzira radi li se o zdravoj osobi koja želi preventivne tretmane u kojima jačamo imunološki sustav ili ozbiljno bolesnom onkološkom pacijentu, cilj nam je napraviti plan jačanja zdravlja koji je prilagođen upravo toj osobi. Posebno zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da najveći broj pacijenata u našu polikliniku dolazi usmenom predajom odnosno preporučio nas je netko jer se nakon naših tretmana osjećao bolje. To je ono na što sam posebno ponosna. Individualizirana medicina izuzetno je zahtjevna jer traži od nas veliku količinu truda i energije kako bismo detaljnije upoznali osobu koja od nas traži pomoć, ali osjećaj koji imamo kao liječnici kad vidimo da zaista pomažemo pacijentima je- neprocjenjiv. Danas nas je u poliklinici zaposleno 10, svakog dana od 8-16h na 250 kvadrata oko 25-30 pacijenata prima svoje terapije. Terapije koje se nude u poliklinici dokazano su učinkovite, a nama je ključno da nisu opterećene s nikakvim nuspojavama, odnosno da nisu štetne za naš organizam. To je ujedno i jedan od osnovnih postulata na kojima počiva medicina - koristi sve što može pomoći čovjeku, ali mu ne šteti. U integrativnoj medicini to je posebno izraženo jer mi zaista integriramo mnoge dokazano djelotvorne terapije sa konvencionalnim načinima liječenja.“

Samo neke od preko 20 usluga koje pacijenti mogu dobiti u specijaliziranoj poliklinici su autohemotransfuzija ozona, lokalna hipertermija (onkotermija), imunoterapija NK stanicama i dendritičkim stanicama, hidroterapija, hiperbarična terapija kisikom, hidrokolon terapija, razne biološke intravenske terapije, akupunktura, bowen terapija, detoksikacija, biorezonanca, antiage tretmani (egzosomi, matične stanice) te još mnogo učinkovitih i specijaliziranih usluga koje stručnjaci prilagođavaju individualnim potrebama pacijenata, s ciljem što boljeg i kvalitetnijeg usklađivanja sklada tijela i duha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ono što integrativnu medicinu i holistički pristup čini posebnim je liječenje cijelog pacijenta, a ne samo određene bolesti. Rezultat takvog integrativnog pristupa je prilagođeni protokol liječenja za jedinstvene fizičke, biološke i osobne potrebe. Holistički pristup razmatra sve što utječe na zdravlje, uključujući prehranu, način života i način razmišljanja. Pomoću integrativne medicine dobivaju se znanstveno podržane terapije koje liječnik odabire za liječenje stanja pacijenta. Pacijenti imaju pravo na cjelovite i detaljne informacije u svakom trenutku, kao i na brižnu podršku što je u današnje vrijeme od iznimne važnosti. Poliklinika Holistera koristi prirodne, manje invazivne tretmane kad god je to moguće, uzimajući u obzir sve čimbenike koji utječu na zdravlje i bolesti – dakle ne samo tijelo, već i um i duh kao cjelinu te time uvodi značajne novitete na hrvatsko tržište po pitanju neinvazivnih metoda liječenja pacijenata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa