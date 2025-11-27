Počeo je najuzbudljiviji shopping tjedan u godini!
30% popusta na cjelokupnu kupovinu — od 27. 11. do 1. 12. (da, i na već snižene artikle!)
Fashion&Friends concept store i Fashion Company trgovine ove godine službeno otvaraju najuzbudljiviji Black Friday do sada — u narednih pet dana stižu nevjerojatni popusti, premium brendovi i shopping prilike koje se ne propuštaju. Od 27. studenog do 1. prosinca čeka te čak 30% popusta na sve, uključujući i modele koji su već sniženi. Ovo je taj tjedan u godini kad se lovi najbolji stil — pametno, brzo i s puno modnog užitka.
Najpoželjniji svjetski brendovi — svi na popustu, svi na jednom mjestu
Fashion&Friends je adresa na kojoj se spajaju najatraktivniji globalni brendovi današnjice: urbani, drski i statement komadi iz Steve Maddena, luksuzna ženstvenost i prepoznatljivi talijanski glam Liu Jo-a, moderni premium dizajn HUGO-a, bezvremenska američka sportska elegancija Tommyja Hilfigera, minimalistička estetika i nepogrešivi denim Calvina Kleina, modni identitet koji spaja atraktivnost i funkcionalnost iz Guessa, te prepoznatljivi casual-cool stil Superdryja. Sve što definira suvremenu modu — sada je 30% povoljnije.
Vrijeme je za zimski wardrobe refresh
Jakne koje traju sezonama, čizme koje podižu svaki styling, pletiva koja griju i izgledaju odlično, torbe koje su uvijek u trendu i detalji koji donose „wow“ faktor — Black Friday u Fashion&Friendsu idealan je trenutak da napraviš pametne zimske investicije. A s popustima na baš sve kategorije, napokon možeš kupovati bez imalo grižnje savjesti.
Akcija vrijedi u svim trgovinama i online
Black Friday popusti dostupni su u svim Fashion&Friends trgovinama diljem Hrvatske te online na www.fashionandfriends.hr i putem mobilne aplikacije. Najpoželjniji komadi tradicionalno nestaju najbrže — zato požuri prije nego što se zalihe otope.
WWWFASHIONANDFRIENDS— tvoj stil, tvoja priča.
