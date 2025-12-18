FREEMAIL
NAJVEĆI DO SAD /

Pao RIZK Mega Jackpot od 2.6 milijuna eura

Pao RIZK Mega Jackpot od 2.6 milijuna eura
Foto: Promo

RIZK Casino ponovno ispisao povijest.

18.12.2025.
14:15
Promo
Promo
Najnoviji RIZK milijunaš dolazi iz Zagreba, a njegov je dobitak sve osim običnog.

Zgrabio je RIZK Mega Jackpot u iznosu od nevjerojatnih 2.628.531 €, čime je oboren rekord najvećeg osvojenog Mega Jackpota u povijesti RIZK Casina.

Jedna vrtnja pretvorila je kraj godine u scenarij dostojan holivudskog filma - s glavnom ulogom zagrebačkog superjunaka koji će ovaj trenutak pamtiti cijeli život.

Na što će potrošiti, prve dojmove i ostale reakcije pročitajte u RIZK Insideru.

Čestitke novom RIZK milijunašu!

Foto: Promo

Što čekaš? Registriraj se danas, iskoristi svoj bonus dobrodošlice do 300 € + 100 besplatnih vrtnji i besplatno zavrti Wheel of RIZK.

Možda sljedeći superjunak budeš baš ti!

RIZK Mega jackpot se nastavlja puniti svaki dan, i dok si ti pročitao ovaj članak sigurno je već na 130.000 EUR. Nimalo loše, zar ne?

Stisni RIZK

 

Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću!

