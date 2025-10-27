Pametna rješenja A1 Hrvatska u službi digitalne transformacije kulturnog naslijeđa

Sustavi za pametno gospodarenje otpadom, biokompostiranje, praćenje okolišnih parametara i digitalno informiranje tako pretvaraju šibenske tvrđave u pozitivan primjer digitalne transformacije kulturnoga naslijeđa.

„A1 Hrvatska kontinuirano razvija pametna rješenja koja doprinose kvaliteti života u zajednicama, bilo da je riječ o gradovima, općinama ili kulturnim lokalitetima. U suradnji s Tvrđavom kulture Šibenik pokazali smo kako se tehnologija može uklopiti u same temelje kulturne baštine i doprinijeti njezinoj digitalnoj tranziciji i dugoročnoj održivosti. Pametni spremnici za otpad, komposter, digitalni ekrani te sustavi za praćenje kvalitete zraka i buke dokaz su da tehnologija može biti saveznik kulture“, izjavio je Siniša Staničić, direktor ICT prodaje i rješenja u A1 Hrvatska.

Na sve tri tvrđave postavljen je sustav za kontinuirano praćenje kvalitete zraka i razine buke. Prikupljeni podaci prikazuju se posjetiteljima putem devet digitalnih ekrana. Instalirano je šest pametnih spremnika za otpad – tri na Tvrđavi sv. Mihovila i tri na Tvrđavi Barone, dok je na Tvrđavi sv. Ivana postavljen komposter koji biološki otpad pretvara u korisnu sirovinu, potičući kružno gospodarenje otpadom.

„U suradnji s našim partnerom A1 Hrvatska uveli smo rješenja koja unapređuju način na koji upravljamo tvrđavama i čine ih održivijima. Projekt GIFTSnet, financiran iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027., omogućio nam je da kulturnu baštinu ne samo očuvamo, već i obogatimo inovativnim tehnologijama. Time posjetiteljima nudimo kvalitetnije iskustvo i stvaramo primjer dobre prakse za druge kulturne ustanove,“ izjavila je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik.

Projektima poput ovog A1 Hrvatska potvrđuje svoju ulogu tehnološkog partnera lokalnim zajednicama. U portfelju A1 Hrvatska nalaze se brojna pametna rješenja, od onih rješenja za rasvjetu i promet do sustava za upravljanje otpadom. Time A1 dodatno učvršćuje svoj strateški cilj, a to je izgradnja digitalnih, održivih i povezanijih zajednica.