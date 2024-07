Domaćini poznati među bajkerima širom svijeta proslavili su ove godine 30 godina rada, a velikom posjetom bajkera iz svih krajeva svake godine postaju sve popularniji kako u bajkeriskim krugovima tako i među svim zaljubljenicima dobre rock svirke i provoda na moru. Sama lokacija jedna je od najatraktivnijih u Europi smještena uz samu obalu mora-Vallelunugu, gdje je lani bilo na desetke tisuća ljudi.

Foto: Twin Horn MC

Veliki prostor nekadašnje vojne zone u pulskom zaljevu na prošlogodišnjem izdanju jednostavno je bio pun do čepa. Program je započeo u srijedu, a kamp uz more bio je krcat već u petak. U subotu navečer fizički više nije bilo mjesta za motocikle ni za šatore, pa su se oni koji su zakasnili snalazili i postavljali šatore i po okolnim livadama. Parking za automobile tražio se kilometrima uokolo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Organizatori, članovi moto kluba TWIN HORN MC stvarno dali sve od sebe pa su lokaciju uredili i proširili kao nikada do sada. I program je bio najbogatiji ikada. Stunt show je održan dva dana za redom u režiji virtuoza Dejana Špoljara i njegovog tima, koji je uvijek iznova oduševljavao prisutne. Alex Vencl, trostruki prvak Hrvatske u Trial disciplini, prezentirao je svoju Trial i Off road moto školu za što su brojni motociklisti pokazali interes. Uz štandove s moto opremom smjestili su se na Vallelungi lani i oni na kojima su se mogli degustirati i kupiti ponajbolji certificirani eno i gastro proizvodi po kojima je Istra nadaleko poznata, kao na primjer malvazija, teran, maslinovo ulje, tartufi, češnjak, kobasice od boškarina i slično. U ponudi hrane, što kod nas na susretima i nije baš uobičajeno, uz klasične ćevape i ražnjiće nudio se i burger od tune, tortilja od morskih kozica, šugo i njoki, nekoliko vrsta burgera, vege prehrana i još mnogo toga.

Foto: Twin Horn MC

Subota je kao i obično programski bila najbogatija. U 14h je započela izložba i okupljanje oldtimera kojih je ove godine bilo mnogo. Na suncem obasjanoj Vallelungi sjajio je stari krom vremešnih eksponata. Potrajalo je to do 16h kada je započelo pravo ludilo. Oko pet tisuća motocikala krenulo je u zajedničku vožnju gradom. Najveći je to defile ikada održan na jednome moto susretu na ovim prostorima. Koloni kraja nije bilo, oduševljeni Puležani i turisti mahali su i fotografirali, motociklisti su polako prošli gradom uz dva - tri kraća stajanja. Defile je predvodio stunter Dejan Špoljar vozeći na zadnjem, a malo i na prednjem kotaču. Povratak defilea na Vallelungu napravio je totalnu gužvu na ulazu -kolona je preko sat vremena ulazila u prostor Vallelunge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Custom show je dio programa tijekom kojeg se već tradicionalno na ovoj manifestaciji odabiru najbolje prerađeni motocikli i trokolice. Prijavljenih je bilo mnogo. Birali su se najbolji u nekoliko kategorija te su pobjednici nagrađeni nagradama i peharima.

Foto: Twin Horn MC

Nakon sjajnog izdanja prošle godine, ove godine organizatori pripremaju još prošireniji prostor i odličan program. Ovogodišnji Croatia Bike Week održat će se od 28. kolovoza do 1. rujna na staroj lokaciji, pulskoj Vallelungi, u organizaciji TWIN HORN MC.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na 27. izdanje četverodnevne bikerske fešte stižu mnogi bendovi, među kojima 30. kolovoza nastupaju riječki rockeri Let 3, Jelusick odnosno Dino Jelušić, koji je nastupao s Whitesnakeom, pulski Messerschmitt i slovenske Razvaline. Bit će tu i izložba oldtimera, tradicionalni defile ulicama Pule, moto i sexy show i još mnogo, mnogo toga.

Foto: Twin Horn MC

Uz odličan program sve posjetitelje čeka i bogata gastro ponuda, bike sajam za prodajom bajkerske opreme, odjeće od kožnih jakni, prsluka, hlača. majica pa sve do nakita. tattoo i raznih suvenira sa izlagačima iz Hrvatske i inozemstva i naravno vrhunska zabava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolje na ovome događaju bilo je to što je većina posjetitelja spominjala izuzetno dobru atmosferu, drugim riječima vibru, koja se doslovce mogla osjetiti. Falila je Pula bajkerima, a i bajkeri Puli, što su lanjskom rekordnom brojkom prisutnih i pokazali. Za srijedu i četvrtak ulaz je besplatan, a ulaznice za koncerte u petak i subotu možete nabaviti po cijeni od 10 eura na ulazu za oba dana festivala, bajkerima (osim skutera) je ulaz besplatan!

Foto: Twin Horn MC

Moramo još napomenuti da mnogi posjetitelji iz cijelog svijeta i svih dobnih skupina upravo planiraju svoje godišnje odmore, kako bi vrhunac ljeta proveli na sve popularnijem Croatia Bike Weeku!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon rekordnog izdanja lani, ove godine možemo samo sugerirati da finale ljeta provedete na jednom od najvećih festivala na ovim prostorima i ne propustite biti dio odlične bike&rock atmosfere.