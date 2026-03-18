Ovaj kolač se proizvodi samo jednom godišnje, samo u Italiji!

U Italiji se ovaj kolač pojavljuje isključivo uoči Uskrsa. Pekare ga ne nude cijele godine, ne zato što ne mogu, nego zato što ne žele. Colomba nije svakodnevni desert već ritual i možda je baš zato toliko posebna.

Tradicija koja se ne ubrzava

Colomba, odnosno Colomba di Pasqua, uskrsni je kolač koji se priprema od dizanog tijesta s maslacem, jajima i prirodnim kvascem. Radi se u obliku golubice koja je simbol mira i novih početaka.

Posebnost colombe u odnosu na druge uskršnje kolače je duga fermentacija koja traje ponekad i danima.Taj proces daje joj karakterističnu teksturu: laganu, prozračnu i elastičnu.

U vremenu kada se sve ubrzava, colomba je ostala ista. Spora, precizna i pomalo zahtjevna. Upravo zato se ne proizvodi cijele godine.

Kako prepoznati vrhunsku colombu

Prvo na što treba obratiti pažnju je tekstura. Kada se colomba razdvaja rukama, tijesto bi trebalo biti lagano, elastično i vlaknasto. Ako je zbijeno ili suho, riječ je o bržoj, industrijskoj proizvodnji.

Miris je drugi znak. Kvalitetna colomba ima slojevitu aromu - maslac, vanilija, blaga citrusna nota. Ništa ne dominira, ali sve je prisutno.

Površina treba imati tanku, lagano hrskavu koricu, najčešće s bademima i šećernom glazurom. Upravo taj kontrast između mekane unutrašnjosti i hrskavog vrha čini colombu posebnom.

Nije panettone – i to je dobra stvar

Iako se često uspoređuje s panettoneom, colomba ima drugačiji karakter. Prvo, oblik -colomba podsjeća na golubicu, simbol mira i novog početka. Drugo, tekstura je laganija i prozračnija. Treće, panettone je punjen grožđicama dok colomba sadrži kandiranu koru naranče (a nekad i limuna).

Klasična verzija dolazi s kandiranom narančom i hrskavom bademovom glazurom, no danas postoje i verzije s raznim raskošnim kremama.

Vrhunsku klasičnu colombu radi Borsari, a u ponudi imaju i mini colombu ako se bojite načeti colombu od 500g ili 1kg.

Ukoliko niste fan kandiranog voća, postoje i opcije s čokoladom, poput ove colombe od Dal Colle-a koja je iznimno ukusna ali i cjenovno pristupačna.

Nama je za oko zapela colomba od Fiasconara koja je prelivena bijelom čokoladom, te dolazi s teglicom slatke kreme od pistacija i nožićem za mazanje.

Iznimno atraktivne su Dolce & Gabbana colombe u prekrasnim šarenim limenim kutijama. Dolce & Gabbana colombe su nastale udruživanjem dva kultna talijanska brenda; Dolce & Gabbana su se pobrinuli za dizajn i prezentaciju, dok je Fiasconaro proizveo ove colombe. Već nekoliko godina ova suradnja oduševljava gurmane diljem svijeta.

Je li colomba samo hype ili nešto dugotrajnije?

Colomba nije samo trend, colomba je tradicija.

Jednom kad probate dobru colombu – onu mekanu, mirisnu, blago citrusnu - teško se vratiti na obične uskrsne kolače.

I možda je baš to razlog zašto je svi trenutno žele.

Ne zato što je nova, nego zato što je zapravo jako, jako dobra.

