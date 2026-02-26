FREEMAIL
115. trgovina u Hrvatskoj /

Otvoren novi Lidl u Buzetu

Otvoren novi Lidl u Buzetu
Foto: Promo

Lidl Hrvatska nastavlja širiti svoju maloprodajnu mrežu te je otvorio novu trgovinu u Buzetu, ukupno 115. u Hrvatskoj. Dolaskom u ovaj istarski grad, kupcima je dodatno približena ponuda koja objedinjuje kvalitetu, svježinu i pristupačne cijene.

26.2.2026.
13:40
Promo
Nova trgovina nalazi se na adresi 2. Istarske brigade 27, u sklopu retail parka Hey Park Buzet. Projektirana je i opremljena u skladu s aktualnim standardima energetske učinkovitosti te suvremenim konceptom uređenja prodajnog prostora. Prodajna površina obuhvaća 1.287 m², dok ukupna površina poslovnog prostora iznosi 2.035 m².

Posjetiteljima je na raspolaganju vanjsko parkiralište s 186 parkirnih mjesta, uključujući mjesta prilagođena obiteljima i osobama s invaliditetom, kao i mjesta opremljena punionicama za električna vozila. U sklopu trgovine uređen je i poseban prostor za povrat ambalaže, a dodatnu praktičnost i brži protok kupnje omogućuju samonaplatne blagajne.

Trgovinu su simboličnim rezanjem vrpce otvorili regionalni voditelj prodaje Domagoj Kereta i voditeljica trgovine Marina Pinčan. Uz svečano otvorenje, kupcima su na raspolaganju bile i posebne pogodnosti te promotivne akcije na odabrane proizvode.

Njegujući kontinuitet društveno odgovornog poslovanja, Lidl je otvorenje obilježio donacijom Rukometnom klubu Buzet, pružajući podršku lokalnom sportu i aktivnostima zajednice.

Trgovina u Buzetu kupcima je dostupna svakoga dana od 8 do 21 sat.

