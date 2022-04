Znamo i razumijemo vas. Budući da se bliže školski praznici i period kada će najmlađi članovi uživati bez svakodnevnih školskih obveza, CineStar TV kanali odlučili su im maksimalno uljepšati navedeni period. Za njih su izdvojili najljepše animirane filmove koji će se emitirati svakoga dana od 14. do 24. travnja na CineStar TV 1 u 19h. Ako vaši najmlađi kojim slučajem propuste ove zabavne minute, repriza će biti dan poslije oko 13h. Zabava ne samo za školarce, već za cijelu obitelj počinje 14. travnja kada je na rasporedu animirani film Kuća velikog mađioničara (The House of Magic). U ovoj avanturi mladi mačak Munja ušulja se u dvorac nekadašnjeg mađioničara i vrlo se brzo prilagodi na život s novim ukućanima. No, kako to obično biva, stari mađioničar nažalost završi u bolnici, a njegov nećak pokuša iskoristiti situaciju i prodati kuću. Kada je Munja to shvatio, udružio se sa svojim prijateljima i uz mnogobrojne trikove na kraju uspijeva spasiti dvorac od prodaje.

U petak, 15.04. uživajte s najmlađima u premijernom prikazivanju Velikog putovanja (The Big Trip). Avantura počinje tako što roda zabunom dostavi bebu pandu na krivu adresu, odnosno u obitelj jednog medvjeda, a ostatak saznajte u ovom zabavnom djelu scenarista zaslužnog i za animirane uspješnice Madagaskar i Konferencija životinja. Vikend će najmlađima biti posebno zanimljiv uz premijeru Juraj i hrabri vitezovi (Justin and the Knights of Valour) koji je na rasporedu u subotu u 18:55, dok je nedjeljni termin u 19:10 predviđen za premijerno prikazivanje zabavnog i slatkog diva Linka u animiranom djelu Gospodin Link: U potrazi za skrivenim gradom (Missing Link).

Drugi tjedan školskih praznika donosi još veću dozu zabave pa je tako ponedjeljak, 18. travanj, rezerviran za TV premijeru fauna zvanog Mune koji postaje čuvar mjeseca, a njegove dogodovštine u crtiću Mune: Čuvar mjeseca (Mune) na rasporedu su u 19:05. Bijeg s planeta Zemlje (Escape from Planet Earth) u utorak u 19:00 donosi 86min nezaboravne svemirske avanture.

U srijedu pozivamo cijelu obitelj da se u 19:00 pridruži trinaestogodišnjem Adamu koji kreće u avanturu pronalaska svog oca za kojeg će otkriti da je zapravo legendarni Bigfoot u animiranoj uspješnici Mali Bigfoot (The Son of Bigfoot). Kada kažemo „maleni robot s nevjerojatnim moćima, jakom snagom i čistim duhom“ jasno je da se radi o animiranom uratku Astro Boy za sve generacije, a pridružite mu se na njegovom putovanju u četvrtak, 21. travnja u 19:00. Preslatku vjevericu Luju i štakora Kompu pratite u nestašnim avanturama 22. travnja s početkom u 19:05 u animiranom djelu Tvrd orah (The Nut Job), a Tvrd orah 2 pogledajte odmah idući dan s početkom u 19:00. Kao šećer na kraju tjedna pod nazivom „Crtići za sve“, u nedjelju, 24. travnja na rasporedu je svevremenski Asterix: Grad bogova (Asterix: The Land of Gods) u 19:05.