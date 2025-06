Obiteljski brend koji nadilazi frizerski salon – Zirdum

Kad posao postane nasljeđe, a nasljeđe postane vizija – tada nastaje priča poput ZIRDUM-a. Već tri desetljeća, obitelj Zirdum njeguje ljepotu ne samo kroz frizerske škare i estetske rituale, već kroz duboku posvećenost obiteljskim vrijednostima, zajednici i kontinuiranom rastu. Ono što je prije 30 godina započelo kao mali obiteljski salon pod vodstvom majke Mirjane, danas je respektabilan brend koji ujedinjuje vrhunsku uslugu, autentičan pristup klijentima i strast prema edukaciji i razvoju struke.

ZIRDUM nije samo mreža frizerskih salona – to je živa platforma za estetiku, edukaciju, kreativnost i kulturu osobne njege. Danas ga vodi druga generacija – sin Marko Zirdum i kćerka Karla Zirdum, koji zajedno s majkom čuvaju temeljne vrijednosti brenda, istovremeno ga oblikujući prema potrebama današnjih klijenata. Njihova sinergija i predanost stvorile su više od poslovnog uspjeha – stvorile su mjesto gdje se znanje prenosi, ljepota njeguje, a talenti razvijaju.

Foto: John Pavlish

„Frizerstvo za mene nikad nije bilo samo posao. Odrastao sam među škarama, ogledalima i pričama naših klijenata. Naučio sam da ljepota nije samo u izgledu, nego u odnosu, povjerenju i zajedništvu. ZIRDUM je odraz naše obitelji – naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ponosan sam što danas, zajedno s majkom Mirjanom i sestrom Karlom, gradimo prostor u kojem ljepota susreće edukaciju, a posao postaje poziv. I što je najvažnije – stvaramo prilike i drugima da rastu s nama“ – dodaje Marko.

Foto: John Pavlish

ZIRDUM brend danas obuhvaća niz pažljivo oblikovanih salona i koncepata, od kojih svaki nosi specifičnu estetiku, funkcionalnost i filozofiju. Autorski salon Ritual by Marko Zirdum predstavlja reinterpretaciju frizerske tradicije i osobnog nasljeđa, mjesto gdje sve počinje, ali se ne zaustavlja. Njegova filozofija temelji se na spoju korijena, iskustva i suvremenih standarda njege. U Zagrebu, u sklopu City Centra One West, smješten je Ritual Hair & Shop – prostor namijenjen suvremenim ženama i muškarcima koji traže vrhunsku uslugu i proizvode na jednom mjestu, u ambijentu koji spaja minimalizam, luksuz i funkcionalnost. Također, u Zagrebu u ulici Antuna Baurea 17, nalazi se još jedan divan Ritual by Marko Zirdum.

Foto: John Pavlish

Dio grupacije je i Gentlemenshop, prostor posvećen muškoj eleganciji i osobnoj brizi, redizajniran tako da zadrži svoju autentičnost, ali oplemenjen ZIRDUM potpisom. U Slavonskom Brodu i Rijeci nalazi se Brow Atelier, specijaliziran za precizne tretmane obrva, trepavica i make-upa, namijenjen onima koji žele vrhunski efekt uz minimalne zahvate. U Rijeci je nedavno otvoren i inovativni Beauty & Wine Atelier, razvijen u suradnji s VineaGold, koji spaja beauty tretmane i vinske doživljaje u intimnom, elegantnom prostoru za tretmane, beauty sessione i mini evente.

Osim usluge, ZIRDUM snažno ulaže u znanje kroz svoju edukacijsku platformu, koja povezuje frizere, voditelje i vlasnike salona putem radionica, online modula i mentorskih programa – jer za ZIRDUM, ljepota nije samo posao, već i odgovornost prema budućnosti cijele industrije.