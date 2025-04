Nova recesija bit će odlična prilika za zaradu, ali treba reagirati odmah

Analitičari J.P. Morgana početkom ovog mjeseca procijenili su vjerojatnost pojave nove globalne recesije već ove godine na 60%, a novi trgovinski ratovi i geopolitički sukobi u svijetu taj rizik mogu i dodatno povećati.

Pojava recesije u pravilu je loša vijest za ulagače u nekretnine i dionice jer te imovinske klase u pravilu gube na vrijednosti u kriznim vremenima, a puno bolje ne prolaze ni oni koji se oslanjaju na štednju u bankama, budući da inflacija nastavlja izjedati kupovnu moć njihovih eura koji zbog toga vrijede sve manje.

Ulaganjem u zlato do zarade u recesiji

Iako recesije u pravilu negativno utječu na našu imovinu, iskusniji investitori koriste periode kriza kako bi povećali svoje bogatstvo. No, takva strategija više nije rezervirana samo za one najimućnije, već na recesijama može zaraditi svatko i to poprilično jednostavno, tvrdi dr. sc. Saša Ivanović, direktor Centra Zlata:

“U vrijeme recesije, većina ulagačkih instrumenata postaje rizična. Dionice i nekretnine imaju tendenciju pada vrijednosti, a kriptovalute postaju još rizičnije nego inače. No, postoji jedan oblik ulaganja čija vrijednost u pravilu najviše raste upravo za vrijeme ekonomskih nedaća, a to je investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika. Nema razloga za očekivati da će se to u budućnosti promijeniti”, kaže Ivanović.

Pogledamo li kretanje cijene zlata u posljednjih nekoliko globalnih recesija, možemo primjetiti izražen trend rasta. Nakon početka Velike recesije 2008. godine, cijena zlata se u svega nekoliko godina udvostručila, a veliki rast je zabilježen i za vrijeme kratke covid recesije 2020. godine. Taj rast nastavio se i nakon toga, tako da je cijena zlata u eurima u posljednjih pet godina porasla gotovo 80%!

Investicijsko zlato dolazi u obliku zlatnih poluga, zlatnika i zlatnih kompleta

Hrvati ulažu stotine milijuna eura u zlato u pripremi za recesiju

Da je zlato postalo nezaobilazan dio imovinskog portfelja, pokazuju i interne procjene Centra Zlata koje govore da je u Hrvatskoj u prošloj godini uloženo oko 350 milijuna eura u zlato, a ove godine se očekuje daljnji rast tog iznosa.

Više je razloga zbog kojih se građani okreću zlatnim polugama i zlatnicima u zadnje vrijeme, a visoki rast cijene samo je jedan od njih. Zlato se na financijskim tržištima tradicionalno smatra sigurnom lukom u nesigurnim vremenima kada drugi oblici ulaganja postaju prerizični, a držanje novca neisplativo.





“Visoka inflacija, rastuće geopolitičke napetosti, iščekivanje nove recesije i novi trgovinski ratovi – sve su to faktori koji investitore i štediše okreću prema zlatu. Analiza stručnjaka iz LBMA, vodećeg strukovnog udruženja sudionika na tržištu zlata, pokazuje da do kraja ovog desetljeća možemo očekivati cijenu zlata od 7000 dolara po unci. Usporedbe radi, cijena unce zlata je sad oko 3200 dolara. Sve upućuje na to da je upravo sada dobro vrijeme za kupnju investicijskog zlata”, pojašnjava Ivanović.

dr. sc. Saša Ivanović, direktor Centra Zlata

Ulaganje bez poreza koje je moguće brzo zamijeniti za novac

Investicijsko zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika jedan je od rijetkih oblika ulaganja koji je u potpunosti oslobođen baš svih poreza i nameta – sva zarada od ulaganja ostaje investitoru, bez ikakvih obveza prema državi.

Zlatnici i poluge predstavljaju realnu imovinu koju je moguće držati u ruci i ne ovisi o državi, bankama ili financijskom tržištu. Lako su prenosivi i izrazito likvidni jer ih je moguće zamijeniti za gotovinu vrlo brzo bilo gdje u svijetu kroz uslugu otkupa zlata.

Centar Zlata – centralno mjesto za kupnju i prodaju zlata

Ulaganje u zlato danas je jednostavnije nego ikad prije. Kupnju i prodaju zlatnih poluga i zlatnika moguće je odraditi kod ovlaštenih trgovaca kao što je Centar Zlata – vodeći hrvatski distributer i otkupljivač investicijskog zlata o čemu svjedoče na tisuće pozitivnih recenzija zadovoljnih kupaca.

Centar Zlata svoje poslovnice ima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, gdje je moguće kupiti odmah dostupne proizvode te na taj način započeti s ulaganjem. Kupljeno zlato možete preuzeti i pohraniti u vlastitom aranžmanu, a postoji i opcija pohrane u sefovima Centra Zlata koja je potpuno besplatna prvih godinu dana za sve klijente.

Prednosti kupnje zlata u Centru Zlata:

Svi proizvodi dostupni odmah

100% osigurana dostava u roku dva dana

Mogućnost besplatne pohrane u sefovima Centra Zlata

Garancija najbolje cijene na tržištu

Širok asortiman proizvoda – od jednog grama do kilograma

Osim poslovnica, kupnja investicijskog zlata moguća je i preko webshopa uz 100% osiguranu dostavu na kućnu adresu u roku samo dva radna dana. U asortimanu Centra Zlata je moguće pronaći proizvode vodećih europskih talionica kao što je švicarski Argor Heraeus ili njemački Heimerle+Meule, a vrijednost vlastitih proizvoda od zlata i srebra moguće je pratiti u realnom vremenu korištenjem mobilne aplikacije “Centar Zlata”.

Najbolju ponudu zlatnika i poluga na tržištu pronađite klikom na poveznicu: CENTAR ZLATA

Djelatnike Centra Zlata za besplatne konzultacije o kupnji ili prodaji zlata možete dobiti pozivom na broj 01 3000 783 ili na e-mail info@centarzlata.com.