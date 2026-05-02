Ne postoji građevina za stanovanje kojoj nije potrebna ventilacija

Razgovarali smo s Josipom, stručnjakom za ventilaciju iz tvrtke I-Vent Hrvatska, o sve češćim problemima vlage, kondenzacije i plijesni u modernim stanovima i kućama. Kako ističe, riječ je o problemu koji se često dugo ignorira, sve dok ne postane vidljiv.

“Ventilacija nije luksuz nego nužnost”

Na početku razgovora Josip, stručnjak za ventilaciju iz tvrtke I-Vent Hrvatska, naglašava kako ventilacija nije stvar izbora nego osnovna potreba svakog prostora.

“Ne postoji stambeni prostor kojem ventilacija nije potrebna. To nije luksuz nego osnovni preduvjet zdravog života. Ljudi to najčešće shvate tek kad vide vodu na prozorima.”

“Kondenzacija je prvi alarm”

Jedan od prvih znakova problema je kondenzacija.

Josip iz I-Venta objašnjava kako je to jasan pokazatelj viška vlage u prostoru.

“Ako vam se ogledala ili prozori dugo ne suše, imate višak vlage. Ljudi tada često otvore prozor i misle da su riješili problem, ali nisu.”

Dodaje kako se vlaga time ne uklanja, nego samo premješta.

“Ta vlaga ne nestaje. Ona ode na hladniji zid i tamo ostane. U početku se ništa ne vidi, a onda se pojave fleke, pa crne točkice i to je već plijesan.”

“Moderni prostori su zatvoreni sustavi”

Problem se, kaže, sve češće javlja zbog modernih građevinskih standarda i energetske učinkovitosti.

Josip, stručnjak za ventilaciju iz tvrtke I-Vent Hrvatska, ističe da su PVC stolarija i izolacije učinile domove gotovo hermetički zatvorenima.

“Ljudi danas zapravo žive u zatvorenoj kutiji bez izmjene zraka.”

Posljedice mogu biti ozbiljne.

“Vidjeli smo zidove pune plijesni, pa čak i situacije gdje gljive izlaze iz parketa. To više nije samo estetski problem.”

“Otvaranje prozora nije dovoljno”

Prirodno provjetravanje, nadodaje Josip, ima niz ograničenja. Zrak se ne izmjenjuje kontrolirano, učinak je kratkotrajan, a u prostor ulazi i vanjsko zagađenje. Osim toga, dolazi do gubitka topline zimi i hlađenja ljeti.

“Plijesan nije samo problem zidova”

Na pitanje koliko je plijesan opasna, Josip ističe da ignoriranje problema nikada nije dobra opcija.

“Najgore što možete napraviti je ništa. Plijesan se širi i utječe na zdravlje. Posebno su osjetljivi djeca, astmatičari i trudnice, ali dugoročno svi.”

“Kemijska sredstva nisu rješenje”

Sredstva za uklanjanje plijesni rješavaju samo vidljivi dio problema.

“To su kozmetička rješenja. Očistite zid, izgleda bolje, ali problem se vraća jer uzrok nije uklonjen.”

“Pravo rješenje je kontrolirana ventilacija”

Kao trajno rješenje ističe kontroliranu ventilaciju s rekuperacijom.

“To je jedini način da se vlaga stalno izbacuje iz prostora.”

Dodaje kako se u svakodnevnom životu stvara velika količina vlage.

“Kupaonica, kuhinja i sušenje rublja mogu proizvesti i nekoliko litara vlage dnevno. To mora imati kontrolirani izlaz.”

Montaža i izvedba sustava

Montažu izvodimo po cijeloj Hrvatskoj po principu ključ u ruke.

To znači da mi preuzimamo kompletnu izvedbu sustava od početka do kraja. Struju povlačimo iz razvodne kutije ili najbliže postojeće utičnice, ovisno o mogućnostima prostora. Prolaz kroz zid se izvodi profesionalno dijamantnom krunom, čime se osigurava čisto i precizno bušenje bez oštećenja konstrukcije.

Nakon završene montaže prostor se ostavlja čistim, a u većini slučajeva uredniji nego prije radova, bez građevinske prašine i nereda.

Na montažu se ne čeka dugo, u pravilu do 10 dana od dogovora.

“Odvlaživači nisu trajno rješenje”

Odvlaživači mogu pomoći kratkoročno, ali ne rješavaju uzrok.

“Zauzimaju prostor, bučni su i ne rješavaju problem na izvoru.”

“Ljudi se iznenade koliko se život promijeni”

O životu s ventilacijskim sustavom kaže da su promjene vrlo brzo vidljive.

“Nema vlage, nema mirisa, zrak je stalno svjež i nema potrebe za stalnim otvaranjem prozora.”

“Održavanje je minimalno”

Sustavi zahtijevaju vrlo malo održavanja.

“Filter se opere, osuši i vrati. To je sve.”

“Ako je plijesan već prisutna – treba reagirati”

Ako se plijesan već pojavila, prvo je potrebno mehaničko uklanjanje i sušenje zidova.

Nakon toga ventilacija sprječava povratak problema.

“Tekstil poput tepiha ili zavjesa često se ne može u potpunosti spasiti.”

“Zrak je ono što ljudi najviše podcjenjuju”

Za kraj, zaključuje Josip kako se kvaliteta života u prostoru često svodi upravo na kvalitetu zraka.

“Možete imati najljepši stan, ali ako je zrak loš, kvaliteta života pada. Zrak ne vidimo, ali ga stalno osjećamo. A kada se on riješi kako treba, riješi se i najveći problem u domu.”

