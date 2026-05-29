Nastavak serije numizmatičkog izdanja „Kraljica Jelena Slavna“

Jedna od njih je o kraljici Jeleni Slavnoj, hrvatskoj vladarici čije je ime iz prošlosti izronilo zahvaljujući ulomcima nadgrobnog natpisa pronađenima u Solinu. Taj je kamen postao više od arheološkog nalaza. Postao je dokaz, trag i svjedočanstvo o ženi koja je zauzimala posebno mjesto u ranosrednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti.

Hrvatska kovnica novca upravo je tu zamisao prenijela u novo numizmatičko izdanje iz serije „Vladari“. Nakon zlatnih i srebrnih kovanica koje su već predstavljene javnosti, od 2. lipnja 2026. u 9 sati u prodaji će biti dostupan i srebrnjak „Kraljica Jelena Slavna“ mase dvije unce, nominalne vrijednosti 6 eura.

Riječ je o srebrnjaku koji se izdvaja ne samo veličinom, nego i završnom obradom. Otkovan je u ograničenoj seriji od 500 primjeraka, a njegovu posebnost naglašavaju djelomična pozlata i rutenijska presvlaka.

Srebrnjak "Kraljica Jelena Slavna" 2 unce Foto: Branimir Kralj

Srebrnjak "Kraljica Jelena Slavna" 2 unce Foto: Branimir Kralj

Na licu kovanice nalazi se lik kraljice Jelene Slavne. Na naličju se pojavljuje velebitska degenija, rijetka biljka koja raste iz kamena i opstaje u zahtjevnim uvjetima Velebita. Upravo taj motiv snažno nadopunjuje priču o kraljici čije je ime preživjelo stoljeća zahvaljujući kamenu, ali i pamćenju naroda.

Jer Jelena Slavna nije ostala zapamćena samo kao supruga kralja Mihajla Krešimira II. i majka kralja Stjepana Držislava. Epitaf je spominje i kao vladaricu koja je skrbila za siromašne, siročad i udovice. U tome se krije njezina posebnost. Njezina povijesna uloga nije sačuvana samo kroz titule, nego kroz trag dobrote, brige i odgovornosti prema zajednici.

Uz srebrnjak od dvije unce, izdanje „Kraljica Jelena Slavna“ obuhvaća i zlatnike mase jedne unce, 1/4 unce i 1/16 unce te srebrnjak mase jedne unce. Zlatnik mase jedne unce izrađen je u najvišoj kvaliteti otkova polirana ploča, dok su ostale kovanice kovane u kvaliteti visokog kovničkog sjaja.

Srebrnjak „Kraljica Jelena Slavna“ mase dvije unce bit će dostupan putem web trgovine Hrvatske kovnice novca od 2. lipnja 2026. u 9 sati.

U vremenu u kojem se tragovi prošlosti lako izgube, ova kovanica podsjeća da neke priče ipak opstaju. Ne zato što su bile glasne, nego zato što su bile dovoljno snažne da prežive kamen, vrijeme i zaborav.