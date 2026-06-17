Najveći fanovi junk fooda ovoga su puta dobili bonus dostavu

Naručivanje hrane danas je postalo dio svakodnevice. Nakon napornog radnog dana, tijekom vikend druženja ili kasno navečer kada hladnjak ne nudi inspiraciju, mnogi će bez previše razmišljanja posegnuti za aplikacijom i naručiti omiljeni obrok. Nekoliko klikova dovoljno je da burger, pizza, kebab ili neka druga omiljena kombinacija stigne ravno na kućni prag.

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Upravo ondje gdje počinje jedna od omiljenih navika modernog života, odlučio se pojaviti i Žele. Ovoga puta preuzeo je ulogu svojevrsnog inspektora za prehrambene odluke. Na svom skuteru kretao se gradom prateći dostavljače hrane i promatrajući put kojim svakodnevno prolaze tisuće narudžbi. No, za razliku od dostavljača, njegov zadatak nije bio donijeti hranu, već podsjetiti na ono o čemu rijetko razmišljamo dok s nestrpljenjem čekamo zvono na vratima.

Foto: Promo

Na odabranim adresama, uz dostavu hrane, građane je dočekalo i malo iznenađenje. Dok su preuzimali svoje omiljene obroke, dočekao ih je i Žele s RefluSTAT-om te porukom da uživanje u hrani ne mora značiti zanemarivanje vlastitog želuca. Reakcije nisu izostale. Od iznenađenih pogleda do smijeha i fotografiranja, mnogi su odmah prepoznali ideju iza aktivacije. Jer gotovo svatko ima onu jednu narudžbu koju voli malo više nego što bi možda trebao. I gotovo svatko zna kako se ponekad osjeća nakon što taj obrok nestane s tanjura.

Foto: Promo

Upravo na toj svakodnevnoj situaciji temelji se i cijela aktivacija. Umjesto da o žgaravici i probavnim tegobama govori kroz upozorenja i savjete, Žele je odlučio doći ravno na mjesto događaja, tamo gdje nastaju brojne prehrambene odluke. Na kućni prag, nekoliko sekundi prije prvog zalogaja. Tijekom aktivacije građanima su dijeljeni i uzorci RefluSTAT-a koji sadrži prirodne sastojke alginate te brzo pomaže kod žgaravice, zbog čega se savršeno uklopio u koncept koji spaja omiljenu hranu i brigu o želucu.

Foto: Promo

Aktivacija je dio kampanje „Vjerujte svom želucu“ brenda RefluSTAT, iza koje stoji Jadrangalenski laboratorij d.d. (JGL d.d.). Kroz lik Želeta kampanja nastavlja približavati temu žgaravice na jednostavan, duhovit i životan način, kroz situacije koje su poznate velikom broju ljudi.

Naručivanje hrane nije problem. Ponekad ni dodatna porcija nije problem. Problem nastaje kada potpuno zaboravimo da i želudac sudjeluje u cijeloj priči. Srećom, ovoga puta pobrinuo se da ga svi čuju i to točno u trenutku kada je dostava stigla na vrata.

RFS-PPR-0626-001