„Veseli nas povratak na zagrebački Jarun. Svake godine podižemo ljestvicu kad su sadržaj i produkcija u pitanju. Pored skate parka na velikom Jezeru, koji ćemo ove godine posebno urediti, bit će mnogo zanimljivih detalja te noviteta. Svakako će opet ovo biti jedan od najljepših događaja u Zagrebu!“ – izjavio je Dalibor Oliver Zjačić.

Festival se održava uz poštivanje svih epidemioloških preporuka. Na događaj mogu ući samo one osobe koje imaju EU COVID certifikat ili negativan test. Testiranje će biti moguće i na samom ulazu na Festival. Prije nekoliko dana održan je i We Still Dance Festival na Pagu u istoj organizaciji, koji je prošao uz iste mjere i nije bilo potvrđene zaraze, iako su na njemu bili gosti iz brojnih zemalja.

Len Faki, rezident berlinskog kluba Berghain, jedan je od najtraženijih techno DJ-a današnjice. Osnivač nekoliko techno glazbenih etiketa, poznat je i po vlastitim izdanjima na svjetskim etiketama poput Ostgut Ton i Cocoon, a čitatelji Groove magazina svrstali su ga među najbolje producente. Kao što je naveo u intervjuu za hrvatske medije prije par godina, Len Faki se nastupom na Sonusu osjeća ispunjen kao umjetnik, što vjerujemo da će biti osjećaj i nakon nastupa u Zagrebu na We Love Soundu.

DJ i producent Loco Dice jedno je od najpoznatijih imena na svjetskoj sceni elektroničke glazbe prethodnih 20 godina. Vlasnik jedne od najuvaženijih glazbenih etiketa Desolat, nastupao je diljem planete i ostvario suradnju s najvećim imenima svjetske glazbene scene kao što su Moby i Carl Cox, ali i izvođačima iz drugih žanrova poput Neneh Cherry, Disclosure ili Skrillexa. Iako mu je prva ljubav glazba, vlasnik je i modne etikete “cut and saw” i ambasador modnih marki New Era i Daily Paper.

Reinier Zonneveld trenutno je jedan od najtraženijih techno producenata na sceni. Rezident svjetskih festivala Awakenings i Time Warp, diplomirao je klavir i čak komponirao djela klasične glazbe. Ovaj Nizozemac koji se može pohvaliti izdanjima na svjetskim etiketa kao što su “Minus” Richie Hawtina i “Intec” Carl Coxa, poznat je po svom vrhunskom live nastupu kojeg će po prvi puta izvesti u Zagrebu.

Miljenici hrvatske publike PAN-POT nastupali su na svim najbitnijim festivalima i klubovima diljem svijeta, od Time Warpa, Awakeningsa, Glastonburyja, Kappa Future festivala i Tomorrowlanda, ali neovisno da li nastupali na najvećim svjetskim pozornicama ili u klubu, ovaj nerazdvojni dvojac uvijek napravi party za pamćenje.

Dejan Milićević, jedan je od osnivača techno scene u Srbiji, ali i najpoznatijih producenata i DJ-a naše regije. Vlasnik vlastite glazbene etikete, sa više od 100 izdanja na renomiranim europskim etiketama i izdanim četvrtim studijskim albumom, Dejanove DJ setove karakterizira spoj techno i house glazbe koji su fanovi mogli čuti na skoro svim poznatijim europskim festivalima i klubovima od Južne Amerike do Azije, kao i nastupom na Boiler Roomu.

Ulaznice za We Love Sound Festival mogu se kupiti putem web stranice www.we-love-sound.com po cijeni od 149 kn te VIP po cijeni od 219 kn.